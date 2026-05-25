En las redes sociales se generó un debate por la actividad del padre del futbolista mientras él disfruta de hoteles de lujo en Asia.

De qué trabaja el padre de Mauro Icardi en Rosario mientras él está en Japón con la China Suárez.

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática por su reciente viaje a Japón junto a la China Suárez . Sin embargo, en las últimas horas quien captó toda la atención fue su papá, Juan Icardi , quién se encuentra al frente de un emprendimiento, totalmente alejado del presente de su hijo.

Mientras el futbolista disfruta de paseos de lujo, hoteles exclusivos y restaurantes de primer nivel en Asia, su padre continúa apostando a un perfil bajo y trabajando en su propio emprendimiento gastronómico para el Día de la Patria. Y es así cómo a través de su cuenta de Instagram, Juan Icardi anunció que iba a vender porciones de locro y empanadas, una tradición que suele repetir en fechas patrias importantes. Con una publicación simple y alejada de cualquier extravagancia, el hombre invitó a sus seguidores a realizar pedidos anticipados.

Según detalló, el valor de la porción de locro ronda los 12 mil pesos, mientras que la docena de empanadas cuesta alrededor de 18 mil. Además, el padre del futbolista le solicitó a sus clientes que cada uno lleve sus recipientes.

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La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos y mensajes de apoyo. Muchos usuarios destacaron la humildad y la cultura del trabajo de Juan Icardi, especialmente por mantenerse activo laboralmente pese a la enorme fortuna que ganó su hijo en el fútbol europeo.

La reacción de los internautas

“Nada más valioso que un hombre trabajador y humilde”, “Qué orgullo Don Icardi” y “Ojalá venda muchísimo” fueron algunas de las frases que dejaron sus seguidores en el posteo de redes sociales. Sin embargo, también aparecieron comentarios cuestionando a Mauro Icardi por la diferencia económica entre ambos estilos de vida.

Frente a eso, tanto Juan como otros integrantes de la familia ya habían aclarado en varias oportunidades que no dependen económicamente del futbolista. Tiempo atrás, Guido Icardi, hermano del delantero, habló públicamente sobre esta situación durante una entrevista televisiva y fue contundente. “Mi viejo no tira manteca al techo, pero no pasa ninguna necesidad. Es una persona humilde que se gana su dinero”, aseguró.

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Además, remarcó que Mauro “no ayuda a nadie” económicamente y que la familia nunca le pidió dinero porque cada uno trabaja para sostenerse por sus propios medios. Mientras tanto, Mauro Icardi continúa disfrutando de su estadía en Japón junto a la China Suárez.

El contraste entre ambas realidades no pasó desapercibido en redes sociales. Por un lado, el delantero rodeado de lujo y glamour internacional; por el otro, su papá cocinando locro y empanadas en Rosario para salir adelante con esfuerzo propio.