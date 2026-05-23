La increíble reacción de Vicuña después de que la China Suárez dijera que sus hijos ven a Icardi como un "papá"

El actor se refirió con algo de tensión a los cruces con su expareja por el incumplimiento de ciertos acuerdos vinculados a los pequeños.

La farándula volvió a encenderse tras un sorpresivo e incómodo cruce mediático que involucra de manera directa a Benjamín Vicuña y la China Suárez . Las cámaras de Intrusos interceptaron al prestigioso actor chileno a la salida de sus actividades habituales para consultarle sobre las polémicas declaraciones de su expareja. La actriz había sugerido públicamente que los pequeños Magnolia y Amancio , criados en el exterior, asimilaron a Mauro Icardi dentro de una marcada e indiscutible figura de referencia familiar.

El galán trasandino comenzó la conversación intentando mantener una postura sumamente calma y distante para evitar alimentar los habituales debates de los programas de espectáculos nacionales. Sin embargo, el lenguaje corporal del intérprete denotó una visible incomodidad ante la insistencia de los cronistas respecto a la intimidad de su organización familiar. “ No, no me interesa más hablar de eso. Por favor, no sigamos con eso ”, lanzó con firmeza el artista.

La tensión en el móvil televisivo escaló de forma inmediata cuando el periodista le consultó sobre la prolongada distancia física que mantiene con sus hijos debido a los constantes viajes internacionales de la protagonista de la segunda temporada de En el Barro. El trasandino buscó resguardar los pormenores legales y los convenios de copaternidad que se tramitan actualmente lejos del asedio de las cámaras.

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“Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que las vamos manejando con la familia”, argumentó de manera rotunda. El punto álgido de la entrevista se produjo cuando el movilero le transmitió textualmente la frase en la que la China aseguraba que los niños consideraban al futbolista del Galatasaray como un auténtico papá.

La ironía de Vicuña tras escuchar la frase de la China Suárez

La revelación tomó por completa sorpresa a Vicuña, quien modificó su semblante de forma instantánea y dejó entrever un profundo malestar institucional por la exposición de los menores. “¿Eso dijo? Bueno... son opiniones”, atinó a responder con ironía y fastidio antes de dar por terminada la nota frente al micrófono del programa de América.

Para concluir el accidentado ida y vuelta con la prensa, prefirió esquivar la confrontación directa y optó por focalizarse en el inminente reencuentro afectivo con sus herederos tras semanas de separación. El descargo del artista dejó en evidencia que las negociaciones privadas para el retorno de los chicos a la Argentina se encuentran totalmente avanzadas y firmes. “Lo importante es que mis hijos estén bien, ya están llegando prontito, así que eso me tiene muy feliz”, sentenció para cerrar el tenso debate mediático.