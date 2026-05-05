El insólito motivo por el que Benjamín Vicuña nunca se casó
El actor estuvo en el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini y reveló detalles de los momentos en los que decidió casarse pero no ocurrió.
La vida amorosa de Benjamín Vicuña ha tenido distintas situaciones complejas con desenlaces polémicos como aquel episodio que involucró a la China Suárez cuando era pareja de Pampita Ardohain. Un sin fin de parejas han pasado por la vida del actor pero con un detalle particular: nunca se subió al altar a dar el 'si'.
“Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, dijo el actor chileno dejando con sorpresa al conductor del programa Mario Pergolini que había preguntado dando por hecho que en alguna oportunidad se había casado. “No, nunca formalicé”, volvió a insistir ante la repregunta.
"Casate con Lamothe”, bromeó el conductor en referencia a Esteban Lamothe, quien es su compañero de elenco en la obra teatral de amor homsexual Secreto en la Montaña. Luego, a sabiendas del cariño que tiene el actor por los hipopótamos reflejado en una colección de peluches de ese estilo, bromearon con la posibilidad de que realice ese muestrario con el actor. “¿Sabés que sí? Estaría buenísimo. Sería un golpe”, dijo Benjamín, entre risas, a lo que Pergolini respondió: “Imaginate que esto termina con que vos sos gay”.
Ya con más seriedad, Vicuña contó si alguna vez pensó en casarse: “Se cruzan cosas por la cabeza. O sea, a todos se nos cruzan locuras, ¿no?”. A esto, sumó: "Por diferentes razones. No voy a entrar en cuestión, pero sí se fue pasando”.
“Algunos creemos que es mufa”, dijo y agregó entre risas: "Viste esas personas que llevan mucho tiempo que se casan y ‘tac’, la cagan”. Ante esto, Pergolini sumó: “Es como irse con tu pareja a Colonia… mejor no cambiar nada. Viene todo bien, viene impecable, ¿para qué?”.
"Hipopótamos": el curioso fanatismo de Benjamín Vicuña
Benjamín Vicuña fue sorprendido en el programa Otro Día Perdido (ODP) con un detalle que no pasó desapercibido y fue causa de un momento de felicidad para el actor que no ocultó su admiración por el regalo recibido cuando el programa estaba al aire.
Sorpresivamente, el conductor del ciclo Mario Pergolini tomó un hipopótamo peluche y decidió regalarlo confesando que estaban al tanto de su admiración por el animal: “Nos dijeron que te gustan, que coleccionás”, soltó generando una reacción sorpresiva.
Con tono jocoso, el actor respondió: “¿Tengo que contar por qué?“. Luego, agregó en su relato: ”Tuve una novia que tenía como un aire a un hipopótamo. Le mando un besito grande, estuvimos juntos cuando yo tenía 14 o 15 años. Cuando digo que tenía cara de hipótamo, es como que tenía esa ternura“.
“Empecé a juntar y a juntar hipopótamos, incluso seguí juntando cuando terminaron las cosas con esa novia porque empecé a trabajar en teatro y televisión y, cuando trascendió mi fanatismo por los hipopótamos, empezaron a regalármelos”, sumó más tarde contando sobre el inicio de esta colección poco habitual.
Más allá del amor por esa especie y los muñecos, Benjamín se vio obligado a deshacerse de ellos por una nueva novia: “Un día, una novia se enteró de que los hipopótamos eran de la otra, así que hubo un exterminio total. Desaparecieron todos, solo guardé tres que ahora los tienen mis hijos”.
Luego afirmó que su mirada sobre ellos cambió cuando supo que son realmente peligrosos: "Vas por la ruta y decís ‘qué lindos’, pero te advierten que no bajes del auto”.
