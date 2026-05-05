El pedido de Nazareno, el último eliminado de Gran Hermano

El exfutbolista se enfrentó a Danelik en un mano a mano que lo dejó afuera del reality de Telefe. Qué dijo tras salir de la casa.

Gran Hermano vivió una noche a pura tensión con una nueva gala de eliminación. Tras la fuerte pelea que tuvo con Pincoya el fin de semana, Nazareno Pompei quedó eliminado de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada.

El exfutbolista se enfrentó en un mano a mano con Danelik Galazán quien le ganó el versus en una placa negativa. Pompei dejó un mensaje antes de salir por la puerta y reconoció su deseo de volver en las próximas semanas.

“Espero estar en las próximas semanas en el repechaje. Gracias a todos por una de las mejores experiencias de mi vida”, dijo el ahora exparticipante.

Antes del mano a mano final, se salvaron Grecia Colmenares, Luana Fernández y Eduardo Carrera con el 7,7%, 14,5% y 22,1% de los votos para abandonar la casa, respectivamente y de acuerdo a cuántos estaban en placa en el momento de su salida.

Nazareno fue eliminado al recibir el 53,6% de los votos para abandonar la casa en el mano a mano con Danelik, que obtuvo el 46,4%.

Embed - Nazareno se convirtió en el eliminado de la semana 10 de Gran Hermano 2026

El cruce de Nazareno con Jennifer “Pincoya” Torres

Las últimas horas de Nazareno en la casa estuvieron signadas por un fuerte conflicto con Jennifer “Pincoya” Torres cuando la chilena lo acusó de “violencia de género” tras una reacción desmedida del exfutbolista por un comentario de Torres.

Es por eso que varios jugadores, tras la salida de Nazareno, opinaron que quizás su pelea con Pincoya “fue un empujoncito” para que ocurriera su eliminación. Pompei obviamente se despidió de manera fría con la trasandina.