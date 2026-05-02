Estalló de furia: la reacción de Thiago Medina por el nuevo romance de Daniela Celis con un ex Gran Hermano

Tras la aparición de Pestañela junto a su flamante novio, el padre de las mellizas salió al cruce a través de un posteo en redes.

La historia entre Daniela Celis y Nick Sícaro dejó de ser un simple rumor para convertirse en uno de los romances más comentados del universo farandulero. Luego de semanas de coqueteos en redes sociales y señales cruzadas, los ex Gran Hermano decidieron dar un paso al frente y blanquear su vínculo en televisión, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo.

La confirmación llegó en el living de Cortá por Lozano , donde ambos se mostraron distendidos, cómplices y sin esquivar ninguna pregunta. En ese contexto, uno de los temas que más expectativa generaba finalmente salió a la luz: si la relación ya había avanzado hacia la intimidad. Lejos de cualquier especulación, Pestañela fue contundente y sorprendió con su respuesta.

“Todavía nada de eso. No pasó nada, les juro. Me falta tiempo en mi vida, nos falta tiempo ”, aseguró la ex participante del reality, dejando en claro que el vínculo se construye con calma. A su lado, Nick acompañó la declaración con una sonrisa y sumó un detalle que evidenció el incipiente romance: “Le robé unos piquitos, unos besitos ”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

Más allá de la cuestión íntima, la pareja también se permitió hablar sobre lo que los une emocionalmente. En un ida y vuelta con Hernán Drago, Nick destacó el rol que Daniela ocupa en su presente: “Me contiene. Estoy con mucho trabajo, estoy con ansiedad. Hablamos mucho por teléfono y me entiende”.

Por su parte, la influencer no ocultó su entusiasmo y expresó lo que más valora de su compañero: “Me gusta que respeta mis tiempos, mis espacios, mi situación, mi vida. Me estoy muriendo”. Sin embargo, el romance no solo involucra a los protagonistas directos. La figura de Thiago Medina, ex pareja de Daniela y padre de sus hijas, apareció inevitablemente en escena.

La bronca de Thiago Medina contra Daniela Celis

Lejos de eludir el tema, el oriundo de González Catán respondió a través de sus redes sociales, donde marcó su postura con claridad. “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”, lanzó, dejando en evidencia su incomodidad frente a la exposición del tema.

Molesto por la repercusión, fue aún más tajante: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”. Y remató con un mensaje directo que buscó poner un límite: “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”. Semanas atrás, el propio Thiago ya había anticipado su presente sentimental, alejándose de cualquier especulación romántica.

“Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan ”, expresó. Mientras tanto, la historia entre Daniela y Nick continúa creciendo, a su ritmo y bajo la mirada constante del público.