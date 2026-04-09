Un ex Gran Hermano habría enamorado a Daniela Celis

El exparticipante del reality confirmó que “se están conociendo” con la ex de Thiago Medina. Miradas cómplices y rumores que toman fuerza.

Daniela Celis terminó su relación con Thiago Medina , padre de sus dos hijas Aimé y Laia, y todo indica que abrió su corazón para dar inicio a un nuevo vínculo. El amor habría llegado de un exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada.

“La conocí la otra vez. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”, dijo Nicolás “Nick” Sícaro, el candidato de la morocha.

El exjugador dio una nota a Sálvese Quien Pueda (América) y reveló cómo lo sorprendió la repercusión tras su paso por el programa de streaming. “Mirá, la verdad es que me vengo enterando recién hace un ratito, me vienen escribiendo de varios lugares y vi que en Twitter levantaron bastante el clip de ayer”, sostuvo.

Nicolás sícaro

Lejos de esquivar el tema, Nick contó que después del programa “nos quedamos hablando” y “nos empezamos a seguir en Instagram”. Sobre sus ganas de continuar el vínculo, “no quise apurar nada tampoco, nos estamos conociendo”.

“Nos vimos por segunda vez y la verdad que siento que hay una tensión y una muy buena conexión. Pero bueno, por ahora tranqui”, acotó el jugador que fue uno de los primeros eliminados de la edición dorada de Gran Hermano.

Si bien el romance no está confirmado, ambos están solteros y Nick dejó la puerta abierta a una cita: “si los dos estamos solteros todo puede pasar”.