Una ex Gran Hermano habló de los rumores de romance con Gastón Edul: "Lo dejo a tu criterio"

Los rumores sobre un supuesto romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez volvieron a instalarse con fuerza luego de que el panelista Pepe Ochoa asegurara en LAM que ambos habían retomado el vínculo que comenzaron tiempo atrás. Según contó el periodista, la relación habría dado un paso más con un viaje a Ibiza , aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la versión y ambos eligieron responder de una manera muy particular desde sus redes sociales.

La versión comenzó cuando el comunicador sorprendió al revelar: “Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano”. Además, recordó que el acercamiento entre ambos no era nuevo. “ El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían . No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio”, sostuvo, antes de agregar que el propio periodista deportivo habría invitado a la ex participante del reality a viajar a la ciudad española.

Mientras las especulaciones crecían, el comunicador decidió publicar distintas imágenes desde Mallorca. Primero compartió una fotografía junto a su hermano Guido y luego mostró un paseo en paddle surf, hasta cerrar con una foto grupal en el mar acompañada por una sola palabra: “Familia”. El mensaje fue interpretado como una forma de dejar en claro que estaba disfrutando de sus vacaciones junto a sus seres queridos y no acompañado por la influencer .

Por su parte, la ex GH también recurrió a Instagram, aunque eligió una publicación mucho más enigmática. Desde una playa de Ibiza, compartió una imagen tomando mate sobre una manta con el nombre de la isla bien visible y escribió una frase que alimentó aún más las especulaciones: “La ubicación la dejo a tu criterio”. La publicación fue interpretada tanto como una ironía hacia los rumores como una invitación a que cada uno sacara sus propias conclusiones.

El detalle que más llamó la atención fue que ambos aparecieron en islas distintas del archipiélago balear. Mientras Edul se mostró en Mallorca, Sabrina dejó en evidencia que estaba en Ibiza, una diferencia geográfica que muchos interpretaron como una forma indirecta de desmentir que estuvieran compartiendo el viaje. Sin embargo, la cercanía entre ambos destinos mantuvo viva la posibilidad de un eventual encuentro.

El mensaje de Nati Jota para Gastón Edul tras la Velada del Año 6

La historia tomó aún más repercusión porque el periodista atraviesa un momento de gran exposición pública. Días antes había participado de la Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos, donde perdió su combate de boxeo. Tras esa presentación, recibió un mensaje muy especial de Nati Jota, quien escribió: “Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos”.

La conductora también reflexionó sobre el resultado deportivo y destacó la actitud del periodista. “No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera”, expresó. El mensaje concluyó con un breve “Te quiero”, una frase que volvió a despertar versiones sobre el vínculo entre ambos, ya que desde hace tiempo circulan rumores sobre una relación entre Edul y la influencer.