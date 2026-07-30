Aseguran que Gastón Edul estaría de novio con Sabrina Cortez: quién era la ex participante de Gran Hermano

El periodista deportivo estaría iniciando un romance con la exGH. Los rumores.

El nombre de Nati Jota habría quedado lejos de la situación amorosa del periodista deportivo Gastón Edul y esa relación que interesó en los seguidores de ambas figuras. Ahora en la vida de quien cubre periodísticamente a la Selección argentina apareció un nombre que resonó en la televisión por su paso por Gran Hermano .

“Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez , la de Gran Hermano “, dijo Pepe Ochoa en el programa de espectáculos LAM. La participante fue protagonista de la edición 2023/24 del reality que cautiva la pantalla de la televisión tradicional.

Luego de generar el asombro de sus compañeros en el programa, Ochoa profundizó en antecedentes que tuvieron: “El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio“.

Sabrina Cortez despliega toda su sensualidad en sus fotos en microbikini.

Dando muestra de este avance en la relación, Ochoa reveló que el periodista que peleó en La Velada del Año 6 le hizo una invitación formal: "Él la invitó a ella a Ibiza y ella accedió“.

Cabe recordar que la participante atraviesa un momento complejo en su vida por la muerte de su madre que fue anunciada en sus redes sociales.

El mensaje de despedida a su madre

"No tengo palabras para describir el dolor y el vacío que siento.

Intento encontrar respuestas, pero hoy no las tengo. No encuentro consuelo en pensar que ahora sos un ángel o en tantas frases que se dicen para aliviar una pérdida. Lo único que sé, es que vi tu lucha. Vi cómo peleaste hasta el último segundo por quedarte un ratito más con nosotros. Y eso nunca lo voy a olvidar.

Esta enfermedad es cruel. Se lleva demasiado, no solo del que la padece, sino también de toda la familia que lucha al lado. Nos cambia para siempre. Pero si hay algo que aprendí en este camino es que nadie debería atravesarlo solo.

Abracen. Acompañen. Escriban ese mensaje. Hagan esa llamada. Acérquense aunque no sepan qué decir. Porque una red de amor sostiene cuando ya no quedan fuerzas, y muchas veces un “estoy con vos” puede cambiar un día entero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sabri Cortez (@cortezsabri)

No sé cómo será el mañana. No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos. Nadie lo sabe. Pero sí te puedo prometer una cosa: la fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar. Vamos a cuidar lo más valioso que nos dejaste: nuestra familia y esos amigos incondicionales que caminaron este proceso con nosotros, sosteniéndonos cuando sentíamos que nos caíamos.

Siempre admiré tu personalidad. Tu carácter, tu fuego, tu forma de ir de frente, de luchar por lo que querías, de no rendirte y de amar con todo el corazón.

Fuiste una enseñanza enorme para cada uno de nosotros. Me quedo con cada charla, cada abrazo, cada consejo, cada risa, con lo compañeras que fuimos y con lo que me apoyaste en cada locura, porque te daba orgullo que yo sea tu Niña Alocada que espero nunca deje de brillar.

Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir amando con toda el alma

Gracias por esta hermosa familia que formaste.

Te voy a extrañar TODOS los días de mi vida.

Te amo para siempre, mamá"

La Joaqui quebró en llanto y habló de "la tercera en discordia" tras la ruptura con Luck Ra

Tras varias semanas de especulaciones y sin actividad en sus redes sociales, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de su relación de casi dos años. Los artistas se encargaron de terminar con las versiones sobre la ruptura y aclararon que se terminó el amor aunque la decisión habría sido unilateral.

“Fue una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares”, escribió la cantante en su perfil de redes sociales dejando en claro que la decisión la tomó Luck Ra.

Al mismo tiempo, aclaró que la la ruptura está vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas” y no por una mala relación con Shaina y Eva, las hijas de la cantante, que, según ella, “siempre amó” y fue recíproco.

En ambos comunicados, los protagonistas descartan que haya habido una tercera persona en discordia, sin embargo, Romina Scalora deslizó que una famosa cantante del entorno habría podido generar la crisis.

“¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada”, lanzó la panelista del programa de Ángel de Brito y ante la consulta del conductor de a quién se refería, Scalora señaló a Tuli Acosta. “Ah, sí, la nombramos acá. Sí, que yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja”, acotó de Brito, sosteniendo el rumor.

Fiel a su estilo, y mientras se encontraba terminando su rutina de entrenamiento, Acosta publicó un video en el que se la veía posando con sus manos en jarra, luciendo su figura y luego bailando. Como si fuera poco, la cantante también respondió con una llamativa frase: “Ni idea, yo ando en mi mundo”.

El fuerte descargo de La Joaqui en su programa

La palabra de La Joaqui llegó tras las versiones de "terceros en discordia" y se encargó de desmentir en su programa "PLP" de Luzu TV y desmintió rumores. "Lo sigo amando, por eso le deseo lo mejor, yo me quería casar, quiero aclarar que no hay terceros en discordia, no hay celos, tuvimos una relación muy sana, no quiero involucrar a nadie", explicó corriendo de la escena a su colega.

Al mismo tiempo, explicó que el cantante sigue siendo el amor de su vida y que para ella: "El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más. Eso no lo hace una mala persona".