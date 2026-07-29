La Joaqui confirmó el fin de su relación con Luck Ra: el emotivo mensaje

Tras varios días de especulaciones en redes sociales, la cantante realizó un comunicado en el que explicó los motivos de su separación con el músico.

La Joaqui confirmó su separación del cantante de cuarteto Luck Ra , luego de una semana entre cientos de rumores y especulaciones en redes sociales.

El amor que comenzó hace poco más de dos años habría llegado a su fin. "Están en una crisis muy profunda. No están juntos" , anticiparon en LAM, el pasado viernes.

Este miércoles, la cantante publicó un comunicado en Instagram en el que dio algunos detalles de la ruptura y también hizo un especial pedido.

"Queremos comunicar, antes de que sigan las versiones erradas sobre los por qué, que nuestra relación llegó a su fin", escribió.

De "querer tener hijos" a un silencio rotundo en las redes sociales. Durante dos años de relación, ambos eran muy activos en redes sociales comentando sus posteos, realizando videos de TikTok, pero unas semanas atrás eso desapareció.

"Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares", agregó en el comunicado.

Los motivos detrás de la separación de Luck Ra

En el largo posteo, la cantante de RKT también hizo referencia a los rumores sobre que el músico no quería saber nada con sus hijas. La cantante aclaró que Facundo siempre amó a sus hijas, y que ellas también a él. Luego, se refirió a los motivos que desencadenaron que tomaran caminos separados.

"Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", agregó.

"Está siendo un duelo difícil para ambos"

Para finalizar, la cantante agradeció a su público e hizo un especial pedido a los medios. "Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales", sostuvo.

"También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos. Queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible", cerró.

La separación de los cantantes tras dos años de puro amor

La relación de La Joaqui y Luck Ra comenzó a mediados de 2024 y, desde el primer momento, se convirtió en una de las parejas más queridas del medio. Durante casi dos años compartieron vacaciones, proyectos y una convivencia marcada por constantes demostraciones de cariño.

Más de una vez hablaron de formar una familia y se mostraban convencidos del futuro que imaginaban juntos, pero no pudo ser.

En las redes sociales los artistas se encargaron de intercambiar mensajes en cada posteo y hasta se habló de la posibilidad de convertirse en padres por primera vez (La Joaqui ya es mamá de dos nenas). Sin embargo, del amor a la indiferencia hay pocos pasos y parece que todo está mal entre ellos.

Tras esta novedad, durante el fin de semana el cantante compartió un llamativo video en su cuenta de TikTok que muchos interpretaron como una posible confirmación. En él, Luck Ra aparece tomando un vaso de agua, con gestos de tristeza en su cara, donde escribió: "Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar".

@luckra les juro que a veces tomo agua sonido original -

En tanto, desde Costa Rica, La Joaqui se grabó en la madrugada del domingo con la canción “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, mientras se aplicaba crema frente al espejo. La parte que eligió decía: “Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver”.

Sobre el video escribió “Nunca indirecta, siempre temazo”, una aclaración que sus seguidores no terminaron de creer. “Literalmente dice que no es indirecta y todos jurando que sí”, resumió uno de los comentarios.