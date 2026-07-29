Son iguales: Julieta Cardinali compartió fotos con su hija Charo Calamaro en Colombia

La actriz compartió una serie de imágenes que sorprendieron a sus seguidores. El posteo.

Julieta Cardinali sorprendió y dejó impactados a todos los seguidores de sus redes sociales. No por la bella vista que mostró Colombia , el destino elegido para vacacionar, sino que llamó la atención las fotos que compartió junto a su hija Charo Calamaro, fruto de la relación que mantuvo con el cantante Andrés Calamaro .

Es que en las imágenes posteadas en su cuenta personal sobre sus vacaciones, donde hicieron recorridos por centros urbanos, disfrutaron de un descanso en la playa y otras actividades que mezclaron tranquilidad con adrenalina, sorprendió el parecido físico entre madre e hija.

Es que la aparición de Charo , de 19 años, sorprendió debido a que tiene un fuerte parecido con su madre, un detalle que no pasó desapercibido en los fanáticos y se lo hicieron saber. "La copia fiel de la belleza", "divinas igualitas", "qué lindas!! de tal palo, tal astilla!!", escribieron algunos usuarios en el posteo.

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“Las vacaciones con Charo Calamaro”, escribió la actriz junto a una gran cantidad de imágenes que dejaron en evidencia la felicidad que atravesaron durante el período vacacional.

"La impactante foto que compartió Facundo Arana de su juventud: el tremendo cambio

Facundo Arana dio un golpe a la nostalgia a través de su cuenta personal en Instagram. En su usuario oficial donde reúne a 985 mil seguidores, compartió una imagen de su juventud y generó sensaciones particulares en parte del público que se expresó con comentarios en el posteo.

Una sola imagen bastó para remover los sentimientos de sus fanáticos. "Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa. Dejarlo todo en la cancha es perfecto. Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de El. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara", escribió en la primera parte de su emotivo escrito.

Solo, recostado, con una sonrisa de par en par y una revista en su mano. Ante esa imagen especial con la que recordó parte de su adolescencia, le propuso un juego a los fanáticos. "Sólo para +40… qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas", soltó.