Maxi López habría seducido a las amigas de su exsuegra Nora Colosimo

Fue la mamá de una famosa modelo quien deslizó que el exfutbolista tuvo encuentros con las amigas de Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara. ¿Cuándo habrían ocurrido?

Maxi López quedó envuelto en un fuerte comentario que deslizó Rosi Bezerra , la madre de la modelo Lola Bezerra. La mujer puso al exmarido de Wanda Nara en el ojo de la polémica tras contar que el exfutbolista habría tenido romances con mujeres del círculo íntimo de Nora Colosimo , la madre de la mediática.

Rosi deslizó que algunas mujeres del grupo social que compartían con Nora habrían tenido “cositas” con Maxi López . Se refería, según explicó, a las amigas que Nora suele invitar a sus cumpleaños.

Cuando le preguntaron si Colosimo estaba al tanto de estos episodios, la respuesta fue tajante: “No, no sabe.” Bezerra aclaró que estos encuentros ocurrieron cuando Maxi ya estaba comenzando su relación con su actual pareja, Daniela Christiansson: “No soy muy buena para las fechas, pero todo pasó antes de la pandemia”, aseguró.

Maxi López y su vínculo con Wanda Nara a 15 años de su separación

Maxi López se convirtió en el último tiempo en uno de los personajes más queridos en el ambiente artístico. Su paso por MasterChef Celebrity le dio popularidad y muchos destacaron el buen vínculo con su expareja y madre de sus tres hijos, Wanda Nara.

En un móvil de Desayuno America (América) se encargó de dar detalles de cómo se fue dando la reconciliación con la mediática con quien se separó en 2013 tras la famosa “icardeada”.

“Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos”, dijo Maxi en la entrevista.

“Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos”, explicó el participante de MasterChef que se convirtió en uno de los grandes candidatos a ganar la competencia.

Respecto a quién tomó la iniciativa para recomponer el vínculo, López se sinceró: “Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años, pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto”.

“Siempre estuve para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no”, comentó sobre el vínculo con Wanda a quien acompañó, sobre todo, en el diagnóstico de su enfermedad.