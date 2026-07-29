Claudio Rigoli se casó en Italia: imágenes de su boda secreta

El periodista Claudio Rígoli eligió vivir uno de los momentos más importantes de su vida con absoluta discreción. A los 66 años, el histórico conductor de televisión contrajo matrimonio con su pareja, Elisa , en una ceremonia íntima realizada en Monte Isola, una encantadora isla ubicada sobre el lago Iseo, en Italia . La noticia trascendió varios días después y tomó por sorpresa incluso a muchos de sus compañeros de trabajo.

La revelación se conoció en LAM , donde la periodista Pilar Smith compartió detalles de la boda y explicó que el enlace se mantuvo en estricta reserva. Según contó, muy pocas personas estaban al tanto de los planes de la pareja, incluso dentro del entorno laboral de Rígoli en El Nueve . ¡De acuerdo con la información difundida en el programa, el conductor únicamente había comentado que viajaría junto a Elisa a Italia para disfrutar de unos días de descanso. En ningún momento dejó entrever que ese viaje también sería el escenario elegido para formalizar su relación.

El bajo perfil siempre fue una de las características que definieron la carrera de Claudio Rígoli, y esta vez no fue la excepción. Según trascendió, el periodista logró mantener el casamiento en secreto incluso ante personas de su círculo más cercano. Durante la emisión de LAM se señaló que algunos de sus amigos, entre ellos Esteban Mirol, desconocían por completo que la pareja tenía previsto casarse durante sus vacaciones europeas.

Las primeras postales del enlace comenzaron a difundirse cuando Elisa compartió imágenes y videos del emotivo momento a través de sus redes sociales. La ceremonia se desarrolló en un entorno natural rodeado por las aguas del lago Iseo, uno de los paisajes más pintorescos del norte italiano. Antes de llegar al destino elegido para celebrar su unión, la pareja también recorrió distintos lugares de Roma, ciudad donde iniciaron su viaje antes de trasladarse a Monte Isola.

Así fueron los looks de los novios

Para la ceremonia, Elisa lució un vestido strapless color hueso, de corte ajustado al cuerpo, con delicados frunces horizontales en la parte superior y una falda de gasa que aportó movimiento al diseño. Completó el conjunto con una torerita confeccionada en la misma tela, logrando un estilo elegante y sobrio.

Claudio Rígoli, en tanto, optó por un traje de lino en un tono claro, acompañado por una camisa blanca y un cinturón marrón. El detalle distintivo de su atuendo fue una flor colocada en la solapa, combinada con el ramo que llevaba la novia. Las imágenes reflejaron una celebración sencilla, romántica y en sintonía con el estilo reservado que ambos eligieron para este momento tan especial.

Habrá un segundo festejo en Argentina

Aunque la boda se celebró de manera privada en Italia, todo indica que los recién casados no dejarán pasar la oportunidad de compartir su felicidad con sus seres queridos una vez de regreso al país. Según trascendió, Claudio Rígoli y Elisa tienen previsto organizar un nuevo encuentro en Argentina. La celebración será mucho más reducida y estará destinada exclusivamente a familiares y amigos íntimos que no pudieron acompañarlos durante la ceremonia realizada en Europa.

De esta manera, el reconocido periodista selló una nueva etapa personal lejos de las cámaras y del habitual interés mediático que despierta su figura. La decisión de mantener el casamiento en la más absoluta reserva sorprendió a colegas y seguidores, quienes recién conocieron la noticia gracias a las publicaciones realizadas tras el viaje y a la información revelada en televisión.