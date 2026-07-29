Internaron a Chiche Gelblung: qué le pasa al periodista

El conductor de 82 años volvió a quedar internado tras un cuadro de salud que puso en vilo a todo su entorno. Qué dicen los médicos.

La salud de Chiche Gelblung preocupa al entorno y a sus 82 años debió ser internado por tercera vez en el Sanatorio Mater Dei. El periodista sufrió un cuadro respiratorio que obligó a su entorno a actuar rápidamente para evitar mayores complicaciones teniendo en cuenta sus antecedentes.

El conductor sigue internado en la clínica donde el equipo de profesionales lo estabilizaron y siguen de cerca su recuperación. "Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio", contó Ángel de Brito en Ángel Responde, el ciclo que conduce en Bondi Live.

De Brito llevó tranquilidad al brindar precisiones sobre el cuadro que presentó el periodista. “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV” , comentó.

Respecto a cómo continuará su recuperación, la información que brindó Teleshow en su portal, Chiche permanecerá internado al menos hasta este miércoles ya que los médicos decidieron mantenerlo en observación tras un cuadro febril que fue determinante para que quedara en la clínica.

Desde su entorno llevaron tranquilidad sobre su evolución y aseguraron que responde al tratamiento favorablemente. “Sigue con las nanas de siempre, pero está mejor”, expresaron allegados al conductor.

El día que Chiche volvió a la tevé en silla de ruedas

Chiche Gelblung no puede dejar la televisión. Su pasión por los medios de comunicación, tanto en la TV como radiofonía, hace que a tan solo 29 días de haber sido internado en el Sanatorio Mater Dei con una trombosis en el tobillo que derivó en un problema cardiovascular, decidió regresar a la pantalla. El conductor esperó el tiempo de recuperación luego de una indicación clara de los médicos que le rogaron, a pesar de la negación del paciente, que complete el proceso y no empiece a trabajar antes de lo previsto.

En las últimas horas, estuvo presente en el canal Crónica donde lo recibieron con alegría, manteniendo un simpático diálogo. El Presto, su compañero de trabajo, tomó la palabra y confesó ante el periodista histórico que apareció en silla de ruedas: “Queremos brindarle nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño. No solo de la gente que hace Crónica, sino de aquellos jóvenes que hemos tomado en vos las ganas de luchar y de hacer un periodismo que despierte conciencia”. Luego de escuchar, esbozó Chiche: “Cada dos años tengo que enfermarme para que me hagan esto”.

En continuidad con el relato contó si había extrañado trabajar: “Sí. A esta profesión tenés que extrañarla siempre, si no, no la podés hacer. Tenés que extrañarla, tenés que sentirla”, dijo y agregó confesando que le hubiera gustado ir al Mundial 2206: “Yo quiero estar en estos momentos en el mundial. Hubiera estado en el mundial, no el Rulo. No tengo problema con el Rulo, lo quiero mucho. Está haciendo una cobertura muy buena”.

Un día antes a esta aparición, estuvo también e en su propio ciclo 70 20 Hoy que se emite por El Nueve. En ese momento habló sobre el proceso médico que atravesó: “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’”, dijo, y apuntó con dureza: “Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga: ‘Estás jorobado’”.

“Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaban decidiendo si era abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”, contó.

Luego, agregó: “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Se lo dije a mi mujer. Si ese era el precio para que salieran las cosas bien, vamos para adelante”. Sumado a esto, dijo: “Me lo tomé con naturalidad y con mucha valentía. Me sorprendí de mí mismo”.