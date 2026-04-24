Qué dijo Chiche Gelblung sobre su salud tras los rumores de haber sufrido un infarto

El conductor televisivo y radial contó cuál es su situación actual con respecto a su salud. Qué dijo.

Los rumores en el mundo del espectáculo empezaron a generar una fuerte preocupación en torno al conductor Chiche Gelblung quien sufrió un problema de salud alertando una situación grave. En los primeros rumores que trascendieron se sostenía la hipótesis de que era un infarto, sin embargo, en la puerta de su trabajo, habló con la prensa y despejó dudas.

“Estoy muy bien. Estuve dos, tres días internado. Estaba medio flojito, pero ya está, se superó”, explicó en diálogo con el programa de farándula LAM (América) . Por otra parte, cuando le deslizaron la pregunta sobre si efectivamente se trataba de un infarto, sostuvo: "No, un infarto no. Si fuera eso, no estaría acá”.

Por otra parte afirmó que fue internado por "cansancio” pero soltó dejando en claro su estado actual: “Hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto”.

Angel-Chiche Gelblung-Salud

Para cerrar sus declaraciones, soltó: “El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Estoy un poco disfónico, nada más”. Por su parte la periodista Pilar Smith, contó que el conductor sufrió un preinfarto y tuvieron que colocarle dos stent en la pierna.

Tras los rumores de su salud, Mirtha Legrand aclaró cómo se encuentra

La salud de Mirtha Legrand despertó una fuerte preocupación en el mundo del espectáculo debido a que la histórica conductora no pudo conducir la pasada edición de su programa "La noche con Mirtha" por complicaciones en su salud que en principio referían a un resfrío. Debido a su edad, los médicos le dieron reposo para que termine de curar por completo la enfermedad.

“Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar. Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana”, contó Laura Ubfal mientras que Ángel De Brito, en el programa LAM, contó que le dieron siete días de reposo.

Según dio conocer PrimiciasYa, Mirtha se comunicó con el medio mencionado y le contó detalles de su situación médica: "Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome".

Mirtha Legrand

Ante este panorama y a la espera de una mejora total del cuadro, se estima que su nieta Juana Viale será la encargada de llevar adelante la conducción del programa nocturno. Es por eso que aún no se conoció quiénes son los invitados para este fin de semana.