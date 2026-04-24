Espectáculos La Mañana Sandra Borghi A qué se dedica el nuevo novio de la periodista Sandra Borghi

La periodista Sandra Borghi vive un renacer amoroso con una nueva relación que llegó luego de su separación de Fernando Casanello luego de 14 años de relación. Junto a ella inició una etapa laboral una persona alejada del ambiente de la farándula y con un perfil bajo.

Se trata de Pablo, de 59 años, quien es un empresario directamente vinculados en lo laboral al turismo, representando a cadenas hoteleras del Caribe. En diálogo con Primicias Ya, Sandra contó detalles de cómo inició la relación: “Nos conocimos hace tres o cuatro años. Nos presentó una amiga en común, mi mejor amiga, Soledad Lladó, que además es PR de uno de los lugares que él representa en Argentina, porque ambos pertenecen al rubro turístico. Nos presentó en un evento, así nos conocimos, pero cada uno estaba en su historia, estábamos los dos casados”.

Por otra parte, recordó cómo fue el primer almuerzo que compartieron: “Se nos pasaron como tres o cuatro horas sin darnos cuenta. Me dejó en mi casa, él es súper caballero, la verdad es que es un lord”, recordó. Sin embargo, lejos de apurarse, el vínculo fue creciendo de a poco: “Tardamos en relacionarnos desde otro lugar que no sea la amistad. Pero mientras tanto nos íbamos conociendo”.