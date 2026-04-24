A qué se dedica el nuevo novio de la periodista Sandra Borghi
La periodista confirmó su nuevo romance y contó detalles sobre cómo inició la relación entre ambos.
La periodista Sandra Borghi vive un renacer amoroso con una nueva relación que llegó luego de su separación de Fernando Casanello luego de 14 años de relación. Junto a ella inició una etapa laboral una persona alejada del ambiente de la farándula y con un perfil bajo.
Se trata de Pablo, de 59 años, quien es un empresario directamente vinculados en lo laboral al turismo, representando a cadenas hoteleras del Caribe. En diálogo con Primicias Ya, Sandra contó detalles de cómo inició la relación: “Nos conocimos hace tres o cuatro años. Nos presentó una amiga en común, mi mejor amiga, Soledad Lladó, que además es PR de uno de los lugares que él representa en Argentina, porque ambos pertenecen al rubro turístico. Nos presentó en un evento, así nos conocimos, pero cada uno estaba en su historia, estábamos los dos casados”.
Por otra parte, recordó cómo fue el primer almuerzo que compartieron: “Se nos pasaron como tres o cuatro horas sin darnos cuenta. Me dejó en mi casa, él es súper caballero, la verdad es que es un lord”, recordó. Sin embargo, lejos de apurarse, el vínculo fue creciendo de a poco: “Tardamos en relacionarnos desde otro lugar que no sea la amistad. Pero mientras tanto nos íbamos conociendo”.
A su vez contó sobre las distintas actitudes que tuvo Pablo para conquistarla: “Todavía no éramos nada, ni un beso nos habíamos dado. Pero me mandaba señales todo el tiempo. Un día llegué y estaban los pétalos formando un corazón arriba de la cama. Otro día había un ramo de frutillas bañadas en chocolate; otro, una sesión de masajes”.
Otras frases de Borghi
- “Empezamos a salir y ahora estamos viviendo una hermosa historia de amor que nos sorprendió a los dos. Ninguno tenía planes de estar en pareja, pero fue un flechazo irresistible”
- “Nos encontramos en un momento en el que los dos estábamos permeables para recibir el amor. Aunque decíamos que no queríamos una relación, nos fuimos enamorando”
- "Cuando salís de vínculos tan largos, necesitás tiempo. Pero también te permitís sentir otra vez, darte la oportunidad”
- "El vínculo se fue construyendo de a poco. Y ahora ya empezamos a abrir el juego con nuestros hijos, con la familia. Estamos disfrutando mucho de este encuentro que nos regaló la vida”
- Sobre su novio: “Es una persona increíble, es una dulzura. Me cuida, me trata como un tesoro. Nos cuidamos, nos protegemos y nos acompañamos”.
- Sobre la reacción de sus hijos: “Los chicos lo fueron descubriendo de a poco y lo tomaron bien porque me ven feliz. Nos ven como dos adolescentes”,
- “Me agarra en una etapa en la que tomé decisiones importantes. A los 50 decidí enfocarme en mi presente, en el disfrute. Ya no tengo mandatos. Ya hice todo lo que tenía que hacer”
- “Es una gran década para la mujer. Antes estaba enfocada en formar una familia, en crecer profesionalmente. Hoy puedo ocuparme de mí, disfrutar y permitírmelo sin culpa”
- “Para mí la felicidad es eso: mirar y ver que cumpliste lo que te propusiste. Y ahora es momento de vivir el presente”.
- “Nos encontró en un momento distinto a los dos. Él mismo me dijo que tenía todo, pero le faltaba la felicidad plena. Y ahí nos encontramos”
- “Me permito disfrutar cada instante. Estar acá y ahora es lo más importante”
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