Sancor Seguros reinauguró su oficina en Neuquén, un punto clave de expansión

En el marco de sus 80 años en el país, la aseguradora renovó su sede en la capital neuquina con más tecnología, rediseño de espacios y ampliación de capacidad.

Este jueves, Sancor Seguros oficializó la reinauguración de su oficina comercial en Neuquén capital , ubicada en Juan B. Justo 275. Durante la jornada, se puso en valor no solo la inversión en infraestructura, sino también el peso estratégico que la provincia tiene hoy dentro del mapa económico argentino.

La actividad comenzó a las 18 y se enmarcó en una serie de acciones que la compañía viene llevando adelante en la Patagonia, con inauguraciones y encuentros con clientes y productores.

El acto tuvo además un toque emotivo, ya que se realizó en el marco de los 80 años de trayectoria de la empresa en el país, una historia que, según remarcaron sus autoridades, comenzó “desde el interior del interior” y hoy encuentra en Neuquén uno de sus puntos clave de expansión.

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Neuquén, la provincia elegida para renovar su sede

En diálogo con LM Neuquén, Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros, recordó que la aseguradora “nació en el interior del interior, en Sunchales, una localidad muy chica de Santa Fe, y desde ahí fuimos construyendo este grupo”, al destacar el crecimiento sostenido de la compañía a lo largo de las décadas.

En este marco, explicó que la decisión de renovar la oficina local responde directamente al contexto actual de la provincia. “Neuquén es hoy uno de los motores económicos del país y por eso nuestra presencia debe renovarse y ser mejor”, sostuvo.

La nueva sede fue completamente modernizada, con incorporación de tecnología, rediseño de espacios y ampliación de la capacidad de atención.

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Un servicio más cercano y mejorado

Desde la empresa remarcaron que el cambio va más allá de lo estético. “No es solamente una cuestión de comodidad o confort”, explicó a LM Neuquén el gerente de la Unidad de Negocios Río Negro, Neuquén y Chubut, Miguel Carruozzo, quien destacó que la apuesta apunta a mejorar el servicio y acercar toda la estructura del grupo a los clientes de la región.

En ese sentido, subrayó la trayectoria territorial de la firma. “Estamos en la zona hace más de 70 años y en Neuquén con oficina propia desde hace más de 25. Sentíamos que había que seguir apostando fuerte”, señaló.

La renovación, agregó, permite integrar mejor todas las unidades del grupo —seguros generales, ART, salud y servicios financieros— para ofrecer coberturas más completas y competitivas.

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Uno de los ejes que se repitió en los discursos fue el valor de la atención personalizada, incluso en un contexto atravesado por la digitalización. Casto lo dejó en claro: “Más allá de la virtualidad, creemos en el espacio físico y en la atención cara a cara como un diferencial”, dijo, al explicar por qué la empresa continúa invirtiendo en oficinas y presencia territorial.

La mirada también estuvo puesta en el perfil productivo de Neuquén. Carruozzo recordó que la compañía ha sabido adaptarse históricamente a las economías regionales, desde la fruticultura en el Alto Valle hasta el desarrollo de productos específicos para el sector energético.

“Lo que buscamos es conocer cada actividad y ofrecer soluciones acordes. Neuquén tiene una dinámica muy particular y un enorme potencial”, indicó.

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Reunión en el Polo Tecnológico

Además de la reinauguración, la jornada incluyó una reunión informativa en el Polo Tecnológico con productores, clientes y funcionarios, en la que se presentaron los resultados del grupo, sus proyecciones y los principales proyectos a futuro. Allí también se puso en valor el desarrollo de este sector de la ciudad, donde la empresa impulsa capacitaciones y actividades con el objetivo de generar un espacio con “vida propia” dentro del ecosistema regional.

El evento contó también con la presencia de autoridades de primer nivel dentro de la compañía, entre ellos el CEO del grupo, Alejandro Simón, y el director de Clientes y Distribución, Eduardo Estrada. Asimismo participó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, en representación del Municipio de Neuquén.

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Con una historia que comenzó hace ocho décadas en el interior santafesino y que hoy se proyecta en todo el territorio nacional, Sancor Seguros busca consolidar su presencia en Neuquén con la premisa de combinar tecnología, cercanía y conocimiento del territorio.