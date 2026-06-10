La esteticista neuquina cruzada por Antonela Roccuzzo rompió el silencio: "Jamás quise hablar mal de Messi"

Celeste Nardanone publicó un video para responder a la polémica que se generó tras analizar supuestos retoques estéticos de Lionel Messi. Aseguró que su intención fue destacar los avances de la medicina estética.

La polémica entre la esteticista neuquina y la mujer del astro mundial continua sumando capítulos.

La polémica entre una esteticista neuquina y Antonela Roccuzzo sumó un nuevo capítulo. Luego de que la esposa de Lionel Messi la desmintiera públicamente por un video en el que analizaba supuestas intervenciones estéticas del capitán de la Selección argentina , la profesional decidió salir a explicar su postura.

Se trata de Celeste Nardanone , quien había publicado un video en redes sociales donde señalaba que Messi se habría realizado distintos tratamientos y retoques faciales a lo largo de los años.

El contenido se viralizó rápidamente y llegó hasta Antonela, quien respondió con contundencia.

"¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama Invisalign", escribió Roccuzzo en los comentarios, generando miles de reacciones.

Ante esta respuesta, la autora del video le puso "me gusta" al comentario de la esposa del capitán de la Selección Argentina y el cruce se viralizó.

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La respuesta de la esteticista neuquina

Tras varios días de repercusión, ahora Nardanone publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram para aclarar sus dichos y responder a las críticas que recibió.

"Fue un video que tuvo muchísimo alcance, pero también muchos mensajes y muchas puteadas. Jamás quise hablar mal de Messi", expresó. "Fue un video que tuvo muchísimo alcance, pero también muchos mensajes y muchas puteadas. Jamás quise hablar mal de Messi", expresó.

La especialista sostuvo que el contenido fue realizado desde una mirada profesional y que nunca buscó cuestionar al futbolista ni exponerlo negativamente.

"Es mi trabajo, es lo que hago. Para mí que una persona se haga tratamientos estéticos es espectacular. No le veo nada de negativo a alguien que elige realizarse cosas en su rostro para verse mejor o sentirse mejor", afirmó.

Según explicó, el objetivo era mostrar cómo los procedimientos estéticos pueden realizarse de manera natural y sin modificar drásticamente la apariencia de una persona.

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"Quise ponerlo como ejemplo"

En su descargo, la profesional también aseguró que intentó utilizar la figura de Messi como ejemplo de que los tratamientos estéticos no son exclusivos de las mujeres y que, cuando están bien realizados, suelen pasar desapercibidos. "Justamente lo que quise e intenté fue que lo tomaran de ejemplo también en esto, porque es ejemplo en todo", señaló.

Y agregó: "Quería que la gente se diera cuenta de que la medicina estética bien hecha no te cambia la cara ni hace que te veas distinto. Al contrario, te ayuda a verte mejor".

Sin embargo, reconoció que el mensaje fue interpretado de otra manera por gran parte de los usuarios. "No fue tomado así el mensaje. Lo lamento mucho, pero bueno", concluyó.

Respuesta de Antonella

El comentario que inició la polémica

La controversia comenzó cuando Nardanone publicó un análisis comparando fotografías actuales y antiguas de Messi. Allí mencionó posibles procedimientos como rinoplastia, relleno de mentón, bótox, carillas dentales, relleno de pómulos, corrección de orejas y blefaroplastia.

La publicación no pasó inadvertida para Antonela Roccuzzo, quien decidió intervenir personalmente para desmentir las afirmaciones.

Antonela Messi Portada

Pese al cruce, la esteticista respondió con cordialidad. "Gracias por comentar mi video. Lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles. Cariños y mi admiración completa, siempre", escribió.

Ahora, con este nuevo video, la neuquina intentó bajar el tono de la discusión y dejó en claro que, lejos de buscar una crítica hacia Lionel Messi, su intención era abrir el debate sobre la medicina estética y los prejuicios que todavía existen en torno a estos tratamientos. Aunque escribió en su propio video: "Entiendo que lo niegue, creo que se lo comerían crudo si dice que se puso botox y mejoró la forma de su nariz...".