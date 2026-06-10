Esteticista neuquina habló de los retoques de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo la cruzó en redes

La pareja del jugador de la Selección argentina fue contundente al cruzar en redes sociales a una esteticista que analizó el rostro del capitán de la Selección Argentina. Cómo fue.

Durante un largo tiempo Antonella Roccuzzo ha tomado una postura más conciliatoria y de perfil bajo en cuanto al sinfín de críticas que recibió Lionel Messi en su carrera deportiva por distintos altibajo en el rendimiento, principalmente en una oscura etapa en la Selección argentina que ya fue superada. Pocas veces se ha visto a la pareja del '10' expresándose públicamente en las redes sociales contra usuarios que hayan apuntados contra el jugador.

Al estilo Jorgelina Cardoso, fiel defensora pública de su pareja Ángel Di María, Antonela se expresó en las redes sociales contra una esteticista neuquina, de nombre Celeste Nardanone , quien publicó un polémico video afirmando que el jugador que disputará su sexto mundial en su carrera se hizo importantes retoques en su rostro.

“¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales?¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara”, escribió en su video donde detalló los supuestos trabajos que se realizó en el rostro según su percepción: rinoplastia, relleno de mentón con ácido hialurónico, aplicaciones ocasionales de bótox, carillas y prótesis dentales, relleno de pómulos, corrección de orejas y blefaroplastia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Armonización facial en Palermo (@dracelestenardanone)

“Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una”, dijo en el video donde mostró videos del antes y el después del jugador, omitiendo cambios en su rostro por el paso del tiempo

Qué dijo Antonela Rocuzzo

Antonela no se quedó de brazos cruzados al ver este video donde su marido estaba bajo análisis. Contundente y sin media tintas, respondió: "¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign”.

Ante esta respuesta, la autora del video le puso "me gusta" al comentario y el cruce quedó en ese encontronazo y una fuerte viralización que llegó a distintos medios de comunicación.

La respuesta de la doctora a Antonela

"Gracias por comentar mi video… lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y que pueden ayudarlos ; hay mucho prejuicio y muchos no quieren contar sus secretos… lo entiendo, me pasa a diario en consultorio… Cariños y mi admiración completa, siempre", respondió al mensaje de Roccuzzo.

Quién es Nardone, la esteticista de la polémica

Según cuenta la propia protagonista en su web de Linkedin, es odontóloga y ocupa el rol de directora en su propio centro de salud y estética dental. Destaca que fue estudiante de Odontología entre 1999 y 2003 y con una especialización en prótesis fija, removible e implantoasistida. En su camino académico, se supo que cursó dos maestrías vinculadas con implantología dental entre 2009 y 2012 para sumarle profesionalismo a su trabajo.

Trabajó en Dental Bulnes Salud y Estética Dental hasta febrero de 2013 y luego abrió su espacio. Según la propia protagonista cuenta, es especialista en armonización facial, odontóloga y profesional sumando más de 24 años de experiencia.