Messi, el mejor del Mundial 2026: el "veredicto inequívoco" de una Federación que refutó la elección de FIFA

Una histórica Federación con peso en el mundo del fútbol eligió a Messi por sobre Rodri como el mejor jugador del certamen "por la autoridad incuestionable de los datos."

En los hinchas de Argentina no hay duda, e incluso tampoco en fanáticos de otros países que sostienen la teoría de que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Con 39 años, el '10' de la Selección argentina demostró vigencia en el Mundial 2026 con una actuación descollante que fue digno de admiración a nivel mundial.

Ante el rendimiento expuesto la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol ( IFFHS ) dio a conocer su propia distinción eligiendo a Messi como el mejor jugador del certamen ecuménico 2026. Una postura respaldada con datos que contrapone la elección de la FIFA.

Según dio conocer IFFHS , el análisis está basado en "calificaciones de cada partido, los goles, las asistencias y el impacto en las fases eliminatorias". Ante esa situación, respaldó la elección con datos: "Messi apareció en los 7 partidos de la campaña de Argentina, contribuyendo con 626 minutos de fútbol en el más alto nivel de competencia internacional. En esas actuaciones, registró 8 goles y 4 asistencias — una participación directa en goles combinada de 12, una cifra que moldeó el destino de Argentina en cada etapa crítica del torneo. Su calificación promedio de partido de 8.33 en siete partidos no es producto de brillantez aislada".

Por otra parte, apuntó: "El índice de desempeño de IFFHS otorga particular peso al impacto en fases eliminatorias, reconociendo que la verdadera medida de la grandeza de un jugador en una Copa Mundial es su capacidad de elevar su juego cuando la eliminación es la consecuencia del fracaso. Las contribuciones de Messi en las fases eliminatorias fueron integrales para la progresión de Argentina, y su puntuación de índice agregado en todos los criterios ponderados se situó por encima de todos los demás jugadores evaluados en la Copa Mundial 2026. El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos."

Los datos

Jugador: Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi (Argentina) Partidos Jugados: 7

7 Minutos: 626

626 Goles: 8

8 Asistencias: 4

4 Calificación Promedio de Partido (IFFHS): 8.33

8.33 Premio: Mejor Jugador de IFFHS

Mundial 2026: todos los premios individuales que se entregaron tras la definición

España cerró el Mundial 2026 con una consagración histórica y también con un dominio marcado en los premios individuales. Después de vencer 1-0 a la Selección argentina en el tiempo extra y conseguir la segunda estrella de su historia, la Roja se quedó con los principales reconocimientos del torneo.

El premio al mejor jugador del Mundial fue para Rodri, una de las piezas centrales del equipo español. El mediocampista volvió a ser determinante por su manejo de los tiempos, su influencia en la circulación de la pelota y su capacidad para sostener el equilibrio de España durante toda la competencia, incluida la final ante Argentina.

El reconocimiento al mejor arquero quedó en manos de Unai Simón. El guardameta del Athletic Club recibió apenas un gol en todo el Mundial, ante Bélgica, y fue una de las grandes figuras del campeón. Su seguridad bajo los tres palos y su histórico récord de imbatibilidad lo convirtieron en uno de los nombres más destacados de la Copa.

El premio al mejor jugador joven fue para Pau Cubarsí, otro de los protagonistas del seleccionado español. El defensor se consolidó en una defensa que fue clave para explicar el recorrido del equipo de Luis de la Fuente y confirmó su lugar como una de las grandes apariciones del torneo.

La final se definió en el segundo tiempo extra, cuando Ferrán Torres marcó el único gol del partido tras una acción dentro del área. Argentina jugó media hora con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre de los 90 minutos y, aunque resistió hasta el alargue y tuvo chances sobre el final, no pudo evitar la coronación española.

Con el 1-0 en Nueva Jersey, España volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años y redondeó un torneo casi perfecto: título, solidez defensiva, control de juego y tres premios individuales que terminaron de confirmar su superioridad en el Mundial 2026.