Roberto Ayala rompió el silencio tras el cruce con Dani Olmo y reveló que hará cuando lo vea

El ayudante de Lionel Scaloni en la Selección argentina habló sobre el escándalo con el jugador español tras la derrota en la final del Mundial 2026. Qué dijo.

Roberto Ayala mostró una faceta distinta a la que mostró siempre en el cuerpo técnico de la Selección argentina . Tras la derrota en la final ante España en el Mundial 2026, Ayala, uno de los ayudantes de Lionel Scaloni , explotó como nunca contra Dani Olmo y le propinó un manotazo al rostro que dio la vuelta al mundo y fue blanco de críticas.

Ya más calmo, y a poco más de dos días desde que se disputó la final, el "Ratón" rompió el silencio y se refirió al cruce picante que tuvieron. Sin guardarse nada, explicó lo sucedido y dejó en claro qué hará cuando vuelva a encontrarlo.

En diálogo con Esports Migdia (Valencia Capital Radio), contó detalles sobre lo sucedido y evitó hacer más grande el escándalo. Puso un freno, evitó la polémica y afirmó que está arrepentido: “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”, dijo.

Por otra cosa, dejó en claro que no se trata de una piña: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”. Para cerrar, afirmó qué hará cuando lo vea: “Si lo veo, le pido disculpas en persona”.

EXCLUSIVA @esportsvcr: AYALA



AYALA: "Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona"



@Capital_vlc pic.twitter.com/5b04OxkC7V — Esports Migdia (@esportsvcr) July 22, 2026

Cómo fue el cruce

Argentina fue superada futbolísticamente en la final ante España y tuvo que entregar el trono que ocupaba desde Qatar 2022. Sin discusión desde el juego durante el último encuentro que aún así tuvo que ir al alargue, el seleccionado sufrió una dura derrota que dejó secuelas con las declaraciones de Lionel Scaloni por las dudas sobre su continuidad como DT del plantel, el último baile de Messi en mundiales, entre otras cuestiones que empezaron a hacer ruido.

Luego de esa final perdida, los ánimos de los futbolistas del combinado nacional se enardecieron al punto tal de terminar en entredichos. Leandro Paredes terminó casi a las piñas con los futbolistas Gavi y Eric García, mientras que otro referente peleó con una figura de España cuando el partido llegó a su fin.

Roberto Fabián Ayala en EXCLUSIVA en @esportsvcr: "Cuando termina el partido mi intención era separar pero luego pasaron cosas con las pulsaciones a mil. No es excusa lo que ocurrió y no debí hacerlo. Más fue un empujón que un puñetazo, fue una reacción a unas palabras. Si veo… — Álex Domínguez (@AlexDominguezTW) July 22, 2026

En medio de los encontronazos tras la final, el Ratón Ayala, ayudante en el cuerpo técnico de la Selección, se metió al terreno de juego para separar el tumulto. En ese intento tuvo un fuerte intercambio con el mediocampista Dani Olmo, a punto tal que el ayudante terminó dándole una terrible piña que llamó la atención.