¿Qué pasó con Argentina en la final del Mundial 2026?: la revelación de un tarotista sobre las teorías conspirativas

Un reconocido tarorista publicó un video donde habla de las presuntas amenazas que recibieron los jugadores. Y dio a conocer una impactante predicción.

El tarotista realizó una predicción en medio de las conspiraciones que rondan sobre la final del Mundial 2026.

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 generó millones de reacciones. En las últimas horas, al conocerse la arenga de Lionel Messi previo al partido, miles de especulaciones y teorías conspirativas comenzaron a circular sobre el significado de las frases que se lo escuchó decir.

"Olvidémonos de todo" y "tranquilidad", son las palabras que dice el capitán de la selección en el video que se conoció.

Todo un país comenzó a preguntarse qué habrá ocurrido y si Argentina "entregó el partido". Incluso, muchos recordaron lo ocurrido en el Mundial 94 con Diego Armando Maradona. Frente a cientos de teorías que giran en redes sociales, un tarotista aseguró que una lectura de cartas explica lo ocurrido.

Se trata del facilitador de desarrollo personal y tarotista Darío Castillo, quien publicó en sus redes sociales un video donde habla sobre las presuntas amenazas por la bandera de Malvinas que levantaron los jugadores de la selección tras el triunfo ante Inglaterra en la semifinal. Una hipótesis que ganó repercusión entre algunos usuarios tras el partido.

La Selección mostró la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras eliminar a Inglaterra.

"Anticipamos que debía salir un arcano mayor y salió un arcano mayor. Consultamos sobre las teorías conspirativas y también sobre si existieron amenazas reales", afirmó Castillo.

Para el tarotista, "algo ocurrió en el vestuario"

Castillo sostuvo que, de acuerdo con su interpretación, "la verdad se conocerá en diciembre", ya que aseguró que ese mes apareció repetidamente durante la lectura de las cartas y también lo relacionó con el futuro de Lionel Scaloni.

"Hay que estar atentos a lo que diga Scaloni. Si confirma que va a continuar como entrenador, muchas de estas teorías conspirativas perderían fuerza. Pero si decide renunciar, para mí eso reforzaría todas estas versiones", sumó.

Según su lectura de cartas, "algo ocurrió en el vestuario antes de que comenzara el partido", aunque aclaró que no cuenta con pruebas que respalden esa afirmación.

También hizo referencia al Mundial 2030 y señaló que, a su entender, ese torneo podría tener un significado especial dentro de esta historia.

Para cerrar su análisis expresó: "La amenaza existió. Se enfrentaron a la élite y desafiaron a la Matrix. Está todo orquestado".

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Las teorías conspirativas sobre el partido se replicaron, principalmente, a través de las redes sociales y plataformas de streaming. Los algoritmos de recomendación y la intervención de streamers con gran cantidad de seguidores amplificaron el fenómeno.

La arenga de Messi y las teorías conspirativas de la final Argentina-España

Mientras que algunos eligieron explicar el resultado y el trámite desde el juego de ambas selecciones, de lo que está a la vista, otros insinuaron lecturas diferentes.

Lo más impactante de estos razonamientos es que, según esa idea, Argentina entregó el partido. No por convicción propia sin porque se vio obligado a hacerlo.

Por un lado están las casas de apuestas, por otro la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores tras el partido ante Inglaterra, también Infantino y su búsqueda de acumular o evitar perder poder con los dirigentes europeos.

La teoría más descabellada es que el FBI amenazó con llevarse preso al Chiqui Tapia por "ciertas investigaciones" y los jugadores no dieron todo en la final para evitarlo. Una idea propia de una película de Hollywood.

Las charlas familiares, con amigos y conocidos en el café o por WhatsApp, recorren todo tipo de posturas. Más de uno cierra las conversaciones diciendo que "dentro de 20 años se sabrá la verdad, como pasó con Diego".