Desde Río Gallegos , Mar Mágica recurrió a la numerología para analizar posibilidades en la final del domingo. El 64, el 19 y el 10, las cifras clave.

Argentina-España: qué vio la tarotista que predijo el gol de Julián con Suiza y el triunfo ante Inglaterra.

A dos días de la final Argentina-España en el Mundial 2026 , las predicciones esotéricas están a la orden del día y una tarotista patagónica volvió a captar la atención de miles de hinchas con un pronóstico que no es contundente, pero le abre las puertas a la ilusión .

Sucede que la palabra de Mar Mágica, oriunda de Santa Cruz, cobró autoridad en el sur argentino desde que, días antes, la especialista anticipó primero el gol de Julián Álvarez frente a Suiza por los cuartos de final y luego también el desenlace de la hostórica semifinal ante Inglaterra.

Esta vez recurrió a la numerología para analizar las energías que rodean a la definición entre Argentina y España .

Números que hablan desde la Patagonia

Invitada al programa Desorden en la Mesa, un ciclo del streaming de La Opinión Austral y FM Láser 92.9, Mar Mágica explicó que todavía no realizó su tradicional lectura de cartas, algo que prefiere reservar para las horas más cercanas al encuentro.

Pero en su lugar, ya puso la lupa sobre los números.

Lo que encontró la entusiasmó. "Estuve evaluando algunas cosas desde la numerología y tenemos muchas posibilidades de ganar la Copa", aseguró sin dudar la especialista, que a medida que fue avanzando el Mundial fue ganando seguidores en las redes, especialmente entre los hinchas argentinos.

Los 64 años sin bicampeón y una carta que promete

El punto de partida de su análisis fue un dato histórico muy comentado por estos días.

Desde el Mundial de 1962, cuando Brasil se consagró bicampeón, ninguna selección logró defender con éxito el título en la edición siguiente de la Copa.

Este ciclo de 64 años llamó la atención de Mar Mágica por un motivo que excede lo estrictamente deportivo.

La tarotista Mar Mágica realiza predicciones con la numerología y el tarot.

Según explicó, la suma de las cifras de ese número (6+4) da diez, que en el tarot corresponde a La Rueda de la Fortuna, una carta que en el Tarot se asocia al movimiento y al cambio.

"El 10 habla de un cambio, de algo que se mueve y deja de mantenerse estático. Además, el 10 se reduce al 1, que representa al Mago, la carta del inicio", detalló.

La carta de Messi

Justamente, tiempo atrás, cuando hizo su predicción del partido con Suiza, esa carta también había estado presente. En aquella oportunidad, Mar Mágica explicó que es muy frecuente que aparezca asociada a Lionel Messi.

Ahora, en la previa de la definición del Mundial, su interpretación es clara. El extenso período sin bicampeones estaría llegando a su fin.

"Yo trabajo con numerología para brindar información a las personas, y es eso lo que sucede: esos 64 años dan un 10, que simboliza que algo deja de estar frenado y comienza a moverse, un giro en la rueda", insistió.

El Sol, la bandera y una coincidencia

La tarotista también reparó en la fecha del partido. El 19 de julio, día en que Argentina y España disputarán la final, se asocia en el tarot con la carta de El Sol, vinculada al éxito, la claridad y la energía positiva.

Pero hay una coincidencia más, nada menor, entre esa carta del tarot y la Argentina. El sol es un símbolo central de la bandera nacional.

"Justo el día 19 corresponde a la carta del Sol. El Sol, además, está presente en nuestra bandera. Hay muchas cosas que parecen conectar; todo conecta con todo", sostuvo.

En su lectura, otra de las energías predominantes arroja el número nueve, vinculado a El Ermitaño, carta que según la especialista también mantiene una conexión numerológica con la Argentina.

Una advertencia: “De todos modos…”

Pese al optimismo de su análisis, la tarotista no quiso dejar de hacer una advertencia.

"De todos modos, va a ser un partido difícil", reconoció antes de cerrar su participación en el programa.

La Selección de Lionel Scaloni enfrentará a España el domingo 19 de julio de 2026 a las 16 hora argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en busca del bicampeonato y la cuarta estrella de su historia.

En ese momento, Mar Mágica ya habrá dado alguna precisión más definitoria. Prometió que la tirada de cartas del Tarot llegará en las horas previas al pitazo inicial. Después, simplemente, llegarán los hechos. Y la verdad.