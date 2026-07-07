La sorprendente predicción de una "bruja" por el triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

Tras el sufrimiento por el partido de la Selección, muchos hinchas comenzaron a recordar y compartir una publicación que sorprendió a todos.

Se vivieron momentos de locura y agonía en el partido de la Selección Argentina frente a Egipto este martes, pero en un final agónico logró ganar y pasó a cuartos de final del Mundial 2026 . Desde hace días circulaban especulaciones de tarotistas, brujas y hasta de la Inteligencia Artificial (IA), pero hubo una predicción que impactó a todos.

Se trata de Marcela López, conocida como "La Bruja del Camino", quien predijo la clasificación de la Selección a cuartos y advirtió sobre el sufrimiento que se viviría en el partido.

López es una tarotista y numeróloga popular en redes sociales bajo el apodo de “La Bruja del Camino” , y fue quien anticipó que la Selección ganaría. Pero no solo eso, sino que horas antes del partido, compartió en sus redes una lectura predictiva en la que aseguraba que la energía favorecía a la Selección argentina.

Según su análisis, las cartas mostraban que el equipo dirigido por Lionel Scaloni conseguiría la victoria y el pase a cuartos de final. Sin embargo, la tarotista advirtió que no sería un partido sencillo. Habló de obstáculos, tensión y la necesidad de mantener la calma durante todo el encuentro, anticipando un desarrollo complejo y trabajado.

En su publicación, la tarotista sostuvo que podrían darse situaciones límite que pondrían a prueba la concentración y el control emocional de los jugadores. Además, remarcó que la perseverancia y el trabajo en equipo serían claves para inclinar la balanza a favor de la Albiceleste.

Ni bien terminó el partido, muchos recordaron esta publicaron, y comenzaron a recordarla y compartirla a través de las redes sociales.

Las predicciones que se cumplieron en el partido de la Selección Argentina

Lo que verdaderamente llamó la atención de los usuarios fue que López no solo predijo el triunfo argentino, sino que describió con precisión el sufrimiento y la tensión que se vivieron en el partido.

En su publicación, la tarotista sostuvo que podrían darse situaciones límite que pondrían a prueba la concentración y el control emocional de los jugadores. Además, remarcó que la perseverancia y el trabajo en equipo serían claves para inclinar la balanza a favor de la Albiceleste.

Tras el 3-2 frente a Egipto, muchos hinchas compartieron nuevamente la publicación original y destacaron las coincidencias entre el desarrollo del encuentro y la lectura realizada por López.

Quién es Marcela López y cómo se hizo famosa

La tarotista que predijo el resultado es además numeróloga y creadora de contenido, reconocida por compartir predicciones sobre actualidad, política y deporte en sus perfiles de redes sociales.

En los últimos años, su nombre ganó notoriedad por sus pronósticos sobre distintos acontecimientos de interés público y por las lecturas que realiza antes de eventos deportivos de gran repercusión.

Luego de acertar el resultado general del partido entre Argentina y Egipto, su figura volvió a instalarse entre los temas más comentados por los hinchas que siguen de cerca cada detalle del Mundial 2026.

La predicción de la IA

La Inteligencia Artificial pronosticó el ganador del partido. “Será un partido de desgaste táctico donde Argentina dominará la posesión para intentar derribar el bloque bajo de Egipto, cuidándose constantemente de la velocidad de sus contraataques”, se animó a expresar la IA en su pronóstico. Sin embargo, en medio de su análisis confesó que Argentina tendrá un plus con su jerarquía y podrá hacerse de la victoria.

“Argentina se meterá en los cuartos de final sin necesidad de volver a sufrir una prórroga, haciendo valer el peso específico de su plantel y la jerarquía de sus individualidades”, afirmó y confesó que prevé una victoria por 2-0 para la actual campeona. “Argentina va a tener el control, pero le costará romper el cerrojo egipcio. Incluso, alguna contra aislada de Salah podría exigir al Dibu Martínez. El marcador recién se abrirá cerca del final del primer tiempogracias a una genialidad de Messi”, analizó y luego cerró: "Con la obligación de buscar el empate, Egipto dejará espacios y ahí Argentina encontrará el escenario que más le conviene. El cansancio de los africanos será evidente y la Scaloneta liquidará el partido de contra”.