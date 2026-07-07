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Enzo Fernández, el gol agónico del 3-2 para Argentina: "Le agradezco a este grupo que nunca se da por vencido"

El mediocampista de la Selección argentina anotó el gol de la victoria en Atlanta.

Enzo Fernández

Enzo Fernández, el gol agónico del 3-2 para Argentina

La Selección Argentina vivió este martes en Atlanta uno de los partidos más dramáticos de su historia reciente en Copas del Mundo y salió airosa de la manera más épica posible. Enzo Fernández anotó el gol de la clasificación en el minuto 90+2, de cabeza y solo en el área, para consumar una remontada que parecía imposible y que manda a la vigente campeona del mundo a los cuartos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 3-2] ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández aseguró que venía “anhelando” hacer un gol desde el Mundial de Qatar y le agradeció a Dios por “poder vivir este momento”.

“Venía anhelando el gol después del Qatar y le agradezco a Dios poder vivir este momento. Le agradezco a este grupo que nunca se da por vencido”, aseveró. Además, indicó: “Agradecerle a toda la gente que está acá, a los que están en Argentina, y dimos un pasito más porque tengo unos compañeros terribles”.

“Pasaron cuatro años de Qatar, vinimos a disfrutar de otro mundial y a representar a nuestro país y eso hacemos”, señaló. Luego, manifestó: “Sabemos cómo lo vivimos todo y que el fútbol te regale estos momentos es increíble para nosotros. Se siente mucho el apoyo y vamos a seguir luchando hasta el final”.

Con la clasificación asegurada, la Scaloneta espera rival para los cuartos de final. El ganador del partido entre Colombia y Suiza, que se disputó más tarde este mismo martes, será el próximo obstáculo para la vigente campeona. Argentina llega a la instancia de cuartos con dudas defensivas que quedaron expuestas ante los Faraones pero con la certeza de que, mientras Messi y sus compañeros tengan vida, ningún partido está perdido.

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