Enzo Fernández, el gol agónico del 3-2 para Argentina: "Le agradezco a este grupo que nunca se da por vencido"

La Selección Argentina vivió este martes en Atlanta uno de los partidos más dramáticos de su historia reciente en Copas del Mundo y salió airosa de la manera más épica posible. Enzo Fernández anotó el gol de la clasificación en el minuto 90+2, de cabeza y solo en el área, para consumar una remontada que parecía imposible y que manda a la vigente campeona del mundo a los cuartos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 3-2] ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández aseguró que venía “anhelando” hacer un gol desde el Mundial de Qatar y le agradeció a Dios por “poder vivir este momento”.

“Venía anhelando el gol después del Qatar y le agradezco a Dios poder vivir este momento. Le agradezco a este grupo que nunca se da por vencido”, aseveró. Además, indicó: “Agradecerle a toda la gente que está acá, a los que están en Argentina, y dimos un pasito más porque tengo unos compañeros terribles”.

"TENEMOS UN GRUPO FENOMENAL QUE NUNCA SE DA POR VENCIDO"



La palabra de Enzo Fernández, autor del gol que le dio el triunfo agónico a la Selección Argentina. pic.twitter.com/maL63HRhO8 — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

“Pasaron cuatro años de Qatar, vinimos a disfrutar de otro mundial y a representar a nuestro país y eso hacemos”, señaló. Luego, manifestó: “Sabemos cómo lo vivimos todo y que el fútbol te regale estos momentos es increíble para nosotros. Se siente mucho el apoyo y vamos a seguir luchando hasta el final”.

Con la clasificación asegurada, la Scaloneta espera rival para los cuartos de final. El ganador del partido entre Colombia y Suiza, que se disputó más tarde este mismo martes, será el próximo obstáculo para la vigente campeona. Argentina llega a la instancia de cuartos con dudas defensivas que quedaron expuestas ante los Faraones pero con la certeza de que, mientras Messi y sus compañeros tengan vida, ningún partido está perdido.