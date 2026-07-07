Los principales portales del mundo hablaron de la heroica clasificación de Argentina a cuartos de final de la Copa del Mundo.

La reacción del mundo a la histórica remontada argentina: las portadas de los principales medios del planeta.

Los principales medios de todo el mundo reaccionaron a la histórica victoria de la Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . El equipo de Lionel Scaloni lo perdía 0-2 hasta los 79', pero de manera heroica logró una remontada que pasará a los libros de historia y lo ganó 3-2 para meterse en los cuartos de final. Lionel Messi , protagonista por el penal errado, el gol y las lágrimas del final, copó las portadas de todos los diarios.

Desde Brasil, el popular medio Globoesporte tituló: "¡Remontada épica! Argentina vence con la fuerza de la camiseta y la marca de Messi". Por su parte, uno de los medios deportivos más prestigiosos del planeta, L'Equipe, graficó el triunfo de la selección con la siguiente frase: "El milagro argentino".

Un caso curioso es el de los diarios españoles. Marca, el diario deportivo de Madrid que no oculta su fanatismo por el Real Madrid, apuntó a las polémicas del partido: "Remontada faraónica de Argentina... con polémica". Por su parte, el media deportivo de Barcelona, SPORT, donde Messi es amado por los futboleros, tituló: "Argentina sigue siendo Messi y diez más".

El resto de las principales portadas de los medios internacionales

Los medios italianos, con mucho prestigio en Europa, también se hicieron eco del partido del día. Gazzetta dello Sport tituló: "¡Argentina y una remontada Mundial! Tres goles en 13', manda a casa a Egipto y Messi vuela a los cuartos de final". Por su parte, Corriere dello Sport resumió: "Messi lidera una remontada increíble de Argentina: del 0-2 al 3-2; Egipto, eliminado".

A Bola de Portugal tituló: "Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con épica remontada". De paso pudimos observar novedades del posible futuro de Gianluca Prestiani en el fútbol turco. Cerrando con los medios europeos, Bild de Alemania graficó: "Espectacular remontada de Messi. Increíble empuje final contra Egipto".

Por su parte, los medios sudamericanos también se expresaron ante la victoria de la Albiceleste. En Chile, La Tercera, tituló: "El campeón sufre para seguir vivo: Argentina de Messi resucita en los minutos finales para derribar a Egipto en el Mundial". Por su parte, Ovación, fue con un: "Argentina 3-2 Egipto por el Mundial 2026: la albiceleste clasificó a cuartos de final con una remontada épica". Por último, Abc Color de Paraguay resumió: "En medio del caos, Argentina saca su chapa de campeona del mundo".

Para finalizar, uno de los medios anfitriones de ese Mundial, The Athletic de Estados Unidos: "Lionel Messi inspira a la Argentina en la remontada más grande de la historia de los Mundiales contra Egipto". Mientras que El Universal de México apostó por un escueto "Argentina remonta sobre Egipto; avanza a cuartos".