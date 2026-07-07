Las redes explotaron: los mejores memes del 3 a 2 de Argentina ante Egipto.

La agónica victoria de la Scaloneta con tres goles en 14 minutos hizo explotar las redes sociales con miles de imágenes y reacciones.

Argentina remontó un 2-0 que parecía imposible contra Egipto con tres goles en 14 minutos y pasó a cuartos de final del Mundial 2026. Con un 3-2 que no estuvo falto de sufrimiento. Las redes sociales, como es costumbre, estallaron ante el triunfo de la Selección.