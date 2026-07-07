Las redes explotaron: los mejores memes del 3 a 2 de Argentina ante Egipto
La agónica victoria de la Scaloneta con tres goles en 14 minutos hizo explotar las redes sociales con miles de imágenes y reacciones.
Argentina remontó un 2-0 que parecía imposible contra Egipto con tres goles en 14 minutos y pasó a cuartos de final del Mundial 2026. Con un 3-2 que no estuvo falto de sufrimiento. Las redes sociales, como es costumbre, estallaron ante el triunfo de la Selección.
El agónico encuentro tuvo goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, además de la actuación clave de Leandro Paredes, que fue fundamental para la victoria albiceleste.
Los mejores memes de la victoria de Argentina por 3-2 ante Egipto
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