En un final caliente y cargado de polémica, el cuerpo técnico egipcio realizó una fuerte acusación contra el equipo argentino.

Manotazo de ahogado: el polémico reclamo del banco de Egipto tras el tercer gol de Argentina.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni escribió esta tarde una de sus páginas más emotivas. Cuándo se estaba quedando eliminada del Mundial 2026 , logró una épica remontada a 11 minutos del final. Tras ir 2 a 0 abajo frente a Egipto , tras el tercer gol Albiceleste anotado por Enzo Fernández , desde el banco de la selección africana lanzaron un polémico reclamo y una fuerte acusación contra un miembro del plantel argentino.

Es que tras el gol que llegó en el tercer minuto de adición del segundo tiempo, el árbitro francés, Francois Letexier , se acercó al banco egipcio en medio de acaloradas protestas. Es que el cuerpo técnico de Egipto pretendía que se activara el protocolo antiracismo de la FIFA luego de que el DT, Hossam Hassan , lo exigiera durante el cierre del partido y mientras apuntaba a uno de los jugadores argentinos. De momento, se desconoce quién era el jugador acusado de realizar dichos o gestos racistas.

En lugar de activar el protocolo antirracismo, el referi del partido terminó sacándole amarilla al técnico por sus reiterados reclamos y además expulsó a un colaborados y amonestó a otros dos jugadores egipcios.

Recordemos que según los nuevos lineamientos de la FIFA, si el árbitro daba lugar al reclamo, debía mostrar una tarjeta roja por conducta discriminatoria al sujeto señalado.

La dura acusación de Mostafa Ziko tras la victoria de Argentina sobre Egipto

La derrota de Egipto ante Argentina por 3-2, luego de ir dos goles arriba en el marcado, dejó mucha bronca en algunos futbolistas del conjunto africano, especialmente porque el partido sobre el cierre fue muy caliente y un tanto cargado de polémicas. Uno de los que salió a hablar tras la eliminación de su selección fue Mostafa Zico, autor del segundo tanto egipcio, quien apuntó contra el arbitraje del encuentro y realizó fuertes declaraciones.

El jugador egipcio expresó su enojo a través de sus declaraciones y cuestionó las decisiones tomadas durante el partido. “Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina”, afirmó Zico.

“FELICITACIONES A ARGENTINA POR LA COPA DEL MUNDO, EL TORNEO ESTÁ ARREGLADO, EL ÁRBITRO FUE INJUSTO.



LA COPA ESTÁ DIRIGIDA HACIA ARGENTINA”.



Mostafa Ziko de Egipto. pic.twitter.com/4SNPDXBdXF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

Además, agregó: “El árbitro es injusto, Dios me basta y es el mejor de los gestores. Está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación”. Las palabras del futbolista llegaron después de un encuentro cargado de polémicas, en el que Argentina logró una remontada épica tras comenzar perdiendo 2-0 y terminó imponiéndose 3-2 con el gol agónico de Enzo Fernández.

Por ahora, las declaraciones de Zico reflejan la frustración del seleccionado egipcio tras quedar eliminado de la Copa del Mundo, luego de haber estado muy cerca de conseguir una clasificación histórica ante el actual campeón del mundo.