Mundial 2026 EN VIVO | Se define el rival de Argentina: empatan Colombia y Suiza

Las selecciones de Colombia y Suiza se enfrentan en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 17 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el estadio BC Place de Vancouver (Canadá), y se podrá ver a través de Paramount+ y DSports. El árbitro designado fue el salvadoreño Iván Barton.

Colombia, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, llega a este encuentro luego de unas muy sólidas actuaciones, que le permiten soñar con dar pelea en el Mundial.

Del otro lado estará Suiza, una selección que fue de menor a mayor en este Mundial y que se presenta como una amenaza para los “Cafeteros”.

El ganador de este cruce podría ser el rival de la Selección argentina en cuartos de final, en caso de que la “Albiceleste” derrote este martes a Egipto.

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Final del primer tiempo sin goles Colombia y Suiza protagonizan un partido intenso, pero con pocas ocasiones de gol.