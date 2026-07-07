Las fuertes declaraciones del técnico de Egipto contra Argentina y Messi

El entrenador del conjunto africano se expresó tras la derrota 3 a 2 con la selección albiceleste.

La victoria de Argentina 3-2 sobre Egipto dejó una repercusión mundial por la increíble remontada de la selección albiceleste. Pero Hossam Hassan, el técnico del equipo africano, brindó fuertes declaraciones en contra del arbitraje, apuntando contra la FIFA y contra Lionel Messi .

"Éramos mejores, pero el fútbol no es justo, tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing", lanzó el DT contra la entidad madre del fútbol mundial y el capitán argentino, que dio una asistencia y marcó el empate en la remontada.

La selección argentina fue protagonista en una remontada increíble , con tres goles en trece minutos de partido, habiendo llegado 0-2 al minuto 78. Pero el encuentro no estuvo ausente de polémica, como destacó Hassan.

Primero, el entrenador africano se quejó por el horario del encuentro: "Me atrevo a decir que la persona que planea estos partidos nunca ha jugado fútbol en su vida. Porque ningún partido se juega a esta hora" empezó su discurso contra el calendario.

"Al mediodía, la gente sale a caminar o hace brunch, no se juega un partido de fútbol. Hay demasiados elementos abiertos a discusión", siguió con su explicación sobre la razón por la que no estaba de acuerdo con la hora de juego.

Luego, explicó que cree que fue un "partido amañado" y que "todo el mundo lo vio". También aseguró que su equipo fue mejor con la pelota y supero en todo aspecto al de Lionel Scaloni, pero que "se vio influenciado por factores internos dentro del terreno de juego y antes del partido".

Sobre el arbitraje, el DT sostuvo: "Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado". Sus principales quejas recaen sobre la anulación del segundo gol de Egipto y un supuesto penal en la previa de la jugada del 3-2 a favor de Argentina.

Mostafa Ziko, jugador al que le anularon el segundo gol y luego volvió a marcar, también manifestó su bronca contra el arbitraje: "Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto".

32 | MUNDIAL 2026: El egipcio Mostafa Ziko dice que el arbitraje fue injusto: "Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina."… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

Las polémicas arbitrales del partido entre Argentina y Egipto

La primer polémica se dio a los 58 minutos de partido, cuando Ziko marcó el 2-0 tras una contra letal de Egipto. El VAR revisó y cobró una falta previa (cerca del área egipcia) contra Lisandro Martínez.

Aunque en la revisión se ve un pisotón leve, este provoca que el defensor argentino caiga y Egipto pueda recuperar la pelota para iniciar la contra. Con respecto al reglamento, el inicio de la APP (Attack and Possession Phase) no se ve interrumpido por una posesión de Argentina, por lo que se considera la misma acción.

EL GOL ANULADO A EGIPTO VS ARGENTINA. pic.twitter.com/MYdEuiWS0W — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 7, 2026

La segunda polémica, en palabras de Hassan fue en la previa del 3-2 de Argentina con el cabezazo de Enzo Fernández: Julián Álvarez recupera la pelota sobre Salah en propia área e inicia la contra para el gol agónico.

Por eso te muestran la imagen y no el video, porque no solo queda en evidencia que no es falta, sino que es un corte espectacular de Julián Álvarez. pic.twitter.com/0LFqoS0nGW — Pato Canulli (@PatoCanulli) July 7, 2026

En esa recuperación, tras tocar la pelota se ve un leve contacto sobre la estrella del Liverpool, que todo Egipto reclamó como penal, pero parece que es el mismo delantero el que exagera para poder sacar una falta.