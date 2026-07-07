El tremendo festejo de la selección argentina en el vestuario

Nicolás Otamendi mostró el desahogo de los jugadores luego de la victoria agónica contra Egipto en el Mundial 2026.

La selección argentina logró una histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras una remontada épica contra Egipto , luego de ir perdiendo 2-0 y marcar tres goles en 13 minutos. El desahogo de los jugadores fue muy fuerte, y la fiesta continuó en el vestuario.

Nicolás Otamendi, uno de los históricos del plantel, que está disputando su cuarta Copa del Mundo, prendió la cámara para que los hinchas vean el festejo del equipo en la intimidad.

En el video, compartido por el zaguero central, que ingresó en los últimos minutos para aguantar el partido cuando ya el Cuti Romero no podía seguir, se lo ve prender la cámara antes de iniciar el fuerte festejo .

Los jugadores comenzaron a cantar y saltar, al ritmo de "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina...". El plantel ahora descansará hasta el sábado, cuando jugará con el ganador de Colombia y Suiza.

¡COMO LO LLEVO YO!



Desde la cámara de Nico #Otamendi, así se vio el desahogo del vestuario argentino tras la épica remontada ante #Egipto.



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Varios de los jugadores tuvieron declaraciones de desahogo en el post partido, como fueron las palabras del capitán, Lionel Messi: "Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca".

Lo mismo con Julián Álvarez, al que le tocó volver a la titularidad contra Egipto: "Vivir esos minutos en el banco fue tremendo, pero tengo mucha alegría y mucha emoción. Es un equipo que se adapta a cualquier cosa tiene y que tiene mucho carácter".

Otro de los que habló fue Leandro Paredes, una de las figuras del partido y el protagonista de una acción salvadora tras el 2-2 de Argentina, que fue contundente: "Dimos la cara hasta el último minuto, lo importante es que pasamos de ronda".

"VOLVIMOS A DEMOSTRAR QUE SUFRIENDO DAMOS LA CARA"



Leandro Paredes luego del triunfo de Argentina en Atlanta. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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La repercusión mundial de la victoria de la selección argentina

Los diferentes medios del mundo se hicieron eco de la impresionante remontada de la selección argentina, con Messi como el protagonista de varias tapas.

Desde Brasil, el popular medio Globoesporte tituló: "¡Remontada épica! Argentina vence con la fuerza de la camiseta y la marca de Messi". Por su parte, uno de los medios deportivos más prestigiosos del planeta, L'Equipe, graficó el triunfo de la selección con la siguiente frase: "El milagro argentino".

La reacción del mundo a la histórica remontada argentina: las portadas de los principales medios del planeta.

Un caso curioso es el de los diarios españoles. Marca, el diario deportivo de Madrid que no oculta su fanatismo por el Real Madrid, apuntó a las polémicas del partido: "Remontada faraónica de Argentina... con polémica". Por su parte, el media deportivo de Barcelona, SPORT, donde Messi es amado por los futboleros, tituló: "Argentina sigue siendo Messi y diez más".

Los medios italianos, con mucho prestigio en Europa, también se hicieron eco del partido del día. Gazzetta dello Sport tituló: "¡Argentina y una remontada Mundial! Tres goles en 13', manda a casa a Egipto y Messi vuela a los cuartos de final". Por su parte, Corriere dello Sport resumió: "Messi lidera una remontada increíble de Argentina: del 0-2 al 3-2; Egipto, eliminado".