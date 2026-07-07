Las mejores fotos de la remontada épica de la selección

LM Neuquén estuvo presente en otra gesta histórica de la Scaloneta, que le dio vuelta el partido a Egipto y se metió en octavos del Mundial 2026.

Una vez más, Sergio Dovio dijo presente para LM Neuquén con su registro fotográfico en otro hecho histórico para el deporte argentino. Fue victoria por 3 a 2 de la s elección sobre Egipto , luego de una remontada épica que lo metió en octavos de final del Mundial 2026 .

Un día que quedará en la memoria de todos por cómo se dio el partido, donde el equipo de Scaloni estaba 0-2 abajo en el minuto 78 de partido.

Lionel Messi, con asistencia y gol, fue clave para llegar al 2 a 2 y devolverle la ilusión a la gente.

Luego, el gran centro de Lautaro Martínez derivó en el gol decisivo de Enzo Fernández.

Los detalles de un triunfo para la historia

El partido entre la Selección argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el MetLife Stadium de Atlanta, tuvo detalles muy particulares.

El cruce fue inédito en la historia de las Copas del Mundo, ya que ambos seleccionados nunca se habían enfrentado en la máxima competencia, pero la clasificación del conjunto "Albiceleste" suma a la estadística, para registrar cinco enfrentamientos oficiales, todos con triunfo argentino.

El primer cruce de la Selección argentina con un oponente africano fue ante Camerún en el partido inaugural del Mundial de Italia 1990, al que llegaba como vigente campeón del mundo y perdió sorpresivamente por 1-0.

El saldo de la "Albiceleste" en octavos de final sigue siendo muy positivo, ya que disputó esta instancia en 11 ocasiones con este enfrentamiento y en ocho salió victorioso, mientras que solo cayó en tres: 1934-2-3 ante Suecia;1994-2-3 Rumania; 2018-4-3 frente a Francia.

Además, será la novena vez que la Selección argentina jugará la instancia de cuartos de final en una Copa del Mundo, en ocho partidos clasificó en cuatro ocasiones y en las otras quedo a fuera. la primera victoria fue en 1986 ante Inglaterra 2-1 con dos goles de Diego Maradona; 1990, frente a Yugoslavia por penales 3-2; por la mínima ante Bélgica en 2014; mientras la última vez fue ante Países Bajos por penales por 4-3 luego de un 2-2 para le infarto en los 120 minutos.

En ese moderno escenario como lo es el MetLife Stadium de Atlanta, la Selección argentina escribió un nuevo capítulo de su historia reciente. Con el antecedente positivo frente a Canadá y el objetivo de seguir defendiendo el título conquistado en Qatar 2022, el Mercedes-Benz Stadium volvió a recibir al equipo de Lionel Scaloni en una cita decisiva y para la alegría argentina, con el mismo resultado.