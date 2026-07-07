La celebración por la clasificación de la Selección movió multitudes en las ciudades de Chubut. En una calle céntrica, una columna de humo sorprendió a todos.

Salió a festejar el triunfo de Argentina contra Egipto y fundió el auto.

En las principales ciudades de Chubut , como en Neuquén y los centros urbanos de todo el país, los hinchas salieron a celebrar el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en octavos de final del Mundial 2026 . Pero puntualmente en Comodoro Rivadavia se dio una situación inesperada.

En pleno centro de la ciudad petrolera , un vecino que había salido a celebrar con su auto, arrancó su caravana tocando bocina y terminó con el auto echando humo y el motor fundido , en medio de una multitud que iba al punto más céntrico para congregarse a reconocerle a la Scaloneta una victoria heroica que quedará en la historia.

Mientras una gran cantidad de hinchas recorrían las calles céntricas con banderas y camisetas , el vehículo del hombre sufrió un desperfecto mecánico .

Enseguida, comenzó a emitir una importante cantidad de humo y tuvo que detener la marcha, llamando la atención.

El auto fundido quedó detenido y echando humo en medio de la calle, entre las camisetas y benderas albicelestes de los hinchas. ADNSUR

Las imágenes del percance que le arruinaron el buen momento al automovilista fueron difundidas por ADNSUR y le dieron un toque singular a la manifestación de alegría popular.

Festejos en Chubut: Comodoro Rivadavia de celeste y blanco

Pocos minutos después del triunfo con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, cientos de comodorenses comenzaron a salir para celebrar una clasificación que a lo largo de casi 80 minutos de partido se había ido convirtiendo en un sueño cada vez más lejano.

Pero luego del pitazo final que desató el desahogo de los hinchas, las calles del centro comodorense se pintaron de celeste y blanco para celebrar la agónica remontada, de 0-2 a 3-2 poco más de diez minutos.

Hinchas argentinos en procesión por el centro de Comodoro Rivadavia. ADNSUR

En los barrios de la ciudad también se hubo manifestaciones mucha alegría, con banderas y camisetas en cada esquina, consignaron medios locales.

En la villa balnearia vecina de Rada Tilly, por otra parte, familias enteras se juntaron para celebrar la victoria.

La fiesta del triunfo en Trelew

Banderas, bombos y cánticos se repitieron luego del agónico triunfo en el centro de Trelew, que según describió Diario Jornada, quedó convertido otra vez en un gran escenario de festejos.

El punto de encuentro fue, como ya es tradición, la intersección de 25 de Mayo y Rivadavia, donde la concentración fue creciendo con los minutos, acompañada por los bombos y bocinazos que acompañaban los cánticos dedicados a Messi y la Selección de Lionel Scaloni.

En Trelew, los festejos por el agónico 3 a 2 de Argentina contra Egipto se concentraron en 25 de Mayo y Rivadavia. Diario Jornada

El festejo se trasladó hasta la glorieta de la Plaza Independencia, donde el color, los cánticos y la alegría parecieron intensificarse ya sin luz de día, con bengalas de humo y una alegría que se notaba, también, en las caras pintadas de celeste y blanco de decenas de chicos que salieron a celebrar con sus padres.

También en Rawson y Puerto Madryn

Los festejos también se replicaron en ciudades como Rawson, la capital provincial, donde cientos de hinchas volvieron a colmar el cine teatro del Centro Cultural José Hernández.

Allí, la Municipalidad de Rawson realizó una nueva transmisión gratuita del Mundial en pantalla gigante.

En Rawson, los partidos de la Scaloneta en el Mundial 2026 se transmiten en pantalla gigante en un cine teatro Municipal, con entrada gratuita.

Tras la clasificación a cuartos de final, las familias, niños de clubes de fútbol infantil, jóvenes y adultos que fueron a la sala de la calle Mitre se volcaron a la calle a celebrar. Y a ellos, se fueron sumando los que salían de sus casas.

En Puerto Madryn también hubo manifestación popular en las calles.

Las esquinas que concentran siempre los festejos deportivos se llenaron rápidamente de vecinos eufóricos por el triunfo argentino, en un martes atípico y que, como en todo el país, allí también pareció detenerse al mediodía.