Mundial 2026: cuándo y dónde juega Argentina los cuartos de final, rival, día, hora y sede

Tras la épica remontada ante Egipto, la Scaloneta ya tiene fecha y estadio para los cuartos. El rival saldrá del duelo entre Colombia y Suiza que se juega este martes.

La Selección Argentina consumó una de las remontadas más dramáticas de su historia en Copas del Mundo, venció 3-2 a Egipto en Atlanta y ya conoce cuándo vuelve a jugar en el Mundial 2026 .

El rival todavía no está definido. Saldrá del duelo entre Colombia y Suiza, que se enfrentan este mismo martes desde las 17 horas en el BC Place de Vancouver. Si avanza Colombia, Argentina repetirá la llave de la Copa América 2024, donde los cafeteros llegaron hasta la final antes de caer ante la Albiceleste.

Si avanza Suiza, la Scaloneta enfrentará a un rival de perfil más defensivo, pero con una enorme solidez en la fase eliminatoria de esta Copa del Mundo.

El partido de cuartos de final se jugará en Kansas City, una de las sedes más calurosas del torneo en pleno verano del hemisferio norte. El Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL y escenario de algunos de los partidos más vibrantes de la fase de grupos, tendrá capacidad para más de 75.000 espectadores. Las temperaturas en Kansas City durante julio suelen superar los 35 grados, lo que puede ser un factor condicionante para el rendimiento físico de ambos equipos.

El próximo partido de la Scaloneta será el sábado 11 de julio, desde las 22 horas de Argentina, y se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El camino de Argentina hacia una posible final del Mundial 2026

Si Argentina supera los cuartos, el siguiente paso sería una semifinal que todavía no tiene fecha confirmada pero que se disputaría alrededor del miércoles 15 o jueves 16 de julio. El rival surgiría del cruce entre Inglaterra y Noruega, programado para el sábado 11 en Miami. Del otro lado del cuadro continúan Francia, Marruecos, España y Bélgica, selecciones que podrían aparecer en una eventual final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Lionel Messi, con 38 años, volvió a ser el alma del equipo en Atlanta con un gol y una asistencia en la remontada. Sus números en este Mundial siguen siendo descomunales: cinco partidos, seis goles, tres asistencias. Y la ilusión de todo un país de que pueda levantar una Copa del Mundo más antes de retirarse sigue más viva que nunca.

Resumen del camino de Argentina en el Mundial 2026: