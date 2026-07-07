Llanto desconsolado de Scaloni y Messi tras la épica victoria sobre Egipto
mEl entrenador y el 10de la selección se mostraron muy emocionados tras la remontada y el 3 a 2 sobre los africanos.
Cuesta poner en palabras lo que fue la victoria Argentina sobre Egipto por 3 a 2. Así les ocurrió a Scaloni y a Messi después de la gesta del equipo nacional en octavos de final del Mundial 2026.
El entrenador argentino fue a la entrevista de rigor apenas terminado el encuentro con el periodista Joaquín Bruno para la transmisión oficial de FIFA. Sin embargo, no pudo ni siquiera responder la primera pregunta del cronista y rompió en llanto.
Visiblemente emocionado, el nacido en Pujato le pidió disculpas al periodista y se retiró delante de las cámaras.
De la misma forma se lo vio al capitán argentino, que fue fundamental para revertir la historia. Había errado un penal en el primer tiempo y estaba lejos de su mejor nivel, pero dos apariciones fueron decisivas para construir otra épica que pareció escrita de antemano.
Primero tiró el centro para el gol del Cuti Romero y después llegó como una tromba para empatar el partido con un zurdazo inatajable.
El gol de Enzo Fernández de cabeza, tras un gran centro de Lautaro Martínez, estableció el 3 a 2 final y tras el pitazo del árbitro francés, Messi no pudo ocultar su emoción.
El "10" rompió en llanto por la angustia contenida y fue abrazado por todos sus compañeros, que lo levantaron en andas para encabezar el festejo.
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