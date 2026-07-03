La fuerte frase de Lionel Scaloni tras la clasificación a octavos de final

La Albiceleste se impuso por 3 a 2 en un partido muy sufrido que se definió en el tiempo extra. Ahora enfrentará a Egipto en octavos de final.

La Selección Argentina se impuso por 3 a 2 ante Cabo Verde en un partido más sufrido de lo esperado. El encuentro fue a tiempo extra, donde Lisandro Martínez parecía convertir el gol de la clasificación antes de que llegue nuevamente la igualdad de los africanos. Finalmente, Cuti Romero se vistió de héroe para los de Lionel Scaloni , que habló una vez consumada la clasificación.

El entrenador de la Albiceleste dijo: "Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo y este equipo nunca se rinde". En cuanto a la inesperada dificultad del encuentro, opinó: "Cuando uno dice que no hay rivales fáciles, hoy ellos demostraron que son un gran equipo".

Lionel Scaloni dejó una frase en conferencia de prensa que sintoniza lo que significó la eliminatoria ante Cabo Verde en el Mundial 2026: "De los 100 este partidos este es el que más me ha marcado como entrenador".

"PARTIDO DURÍSIMO, ESTE EQUIPO NUNCA SE RINDE. FELICITAR AL RIVAL, HAN DEMOSTRADO QUE SON UN GRAN EQUIPO" Lionel Scaloni tras la clasificación de Argentina #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TQPXBefqZn

Finalmente, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 rescató el aspecto positivo del equipo: "Me quedo con el aporte de todos. Terminaron muy cansados y dieron todo".

Lisandro Martínez, en la misma sintonía

El futbolista Lisandro Martínez aseguró este viernes que la Selección argentina tiene resiliencia y destacó que el elenco nacional "nunca se da por vencido" tras la trabajosa victoria ante Cabo Verde por 3 a 2.

“Este equipo no se da nunca por vencido”, expresó, a la vez que dijo: "Estamos preparados para todo y está bueno que pasen estas cosas". "Destaco la resiliencia a del equipo, nunca abandonar, nunca bajar los brazos, luchar hasta el final y no confiarse. Ellos hicieron un excelente partido por eso los felicité", aseveró.

En tanto, añadió: "Fuimos justos vencedores y estoy orgulloso de este equipo. Me preocupo para que no me hagan goles, pero hoy ganamos y le dimos alegría a toda la gente".

Lionel Messi va por más récords con la Selección Argentina

La victoria de la Selección argentina ante Cabo Verde en Miami no fue un partido más para los libros de historia: con su habitual calma y precisión quirúrgica, Lionel Messi volvió a sacudir la red, extendiendo su racha a 8 partidos consecutivos convirtiendo en Copas del Mundo (los últimos 4 del épico Qatar 2022 y los primeros 4 del actual Mundial 2026).

Con este grito, el capitán llegó a los 20 goles mundialistas en 30 partidos jugados, estirando la ventaja en la cima de la tabla histórica de artilleros por encima de Miroslav Klose (16) y manteniendo a raya a su inmediato perseguidor en actividad, Kylian Mbappé (18).

A sus 39 años, cuando muchos pensaban que el fútbol ya estaba "completado", el rosarino sigue derribando mitos. Sin embargo, la ambición competitiva del '10' y la vigencia de la Scaloneta invitan a hacerse la pregunta periodística definitiva: ¿Qué récords le faltan batir en los Mundiales y cuáles tiene a tiro de cara a las instancias decisivas?

Con la clasificación a los octavos de final en el bolsillo, el camino de la Albiceleste le abre la puerta al capitán para reclamar la autoría absoluta de tres marcas históricas adicionales: