El clima en Neuquén

icon
Temp
40% Hum
Cintillo promocional
en vivo MINUTO A MINUTO LA MAÑANA | NEUQUEN - 3 de julio de 2026 - 14:30

Mundial 2026 EN VIVO | Crece la expectativa por Argentina -Cabo Verde en Miami

Scaloni define el equipo para el debut albiceleste en la eliminación directa. Formaciones, horarios, transmisión y todo lo que tenés que saber.

Mundial 2026 EN VIVO | Argentina se mide con Cabo Verde en Miami por los 16avos

Mundial 2026 EN VIVO | Argentina se mide con Cabo Verde en Miami por los 16avos

EN VIVO

La Selección Argentina debuta en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde, desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Seguí acá, minuto a minuto, todo lo que pasa en la previa y el partido.

Es la primera vez que ambas selecciones se enfrentan de manera oficial. Para Lionel Scaloni y los suyos, es el inicio de la instancia sin margen de error rumbo a la defensa del título logrado en Qatar 2022. Para Cabo Verde, un país de poco más de 500.000 habitantes que debuta en un Mundial, representa el desafío más importante de su historia futbolística.

--

Alerta por tormentas en Miami a la hora del partido

A pocas horas del partido de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el clima en Miami mantiene en vilo a la organización. El equipo albiceleste tiene previsto saltar al Hard Rock Stadium a las 18 (hora local, 19 de Argentina) para medirse ante Cabo Verde, pero el pronóstico meteorológico encendió las alarmas por posibles tormentas eléctricas en la zona.

Durante la mañana de este viernes, el cielo mostró un aspecto cambiante: predominaron las nubes grises y amenazantes en varios tramos, aunque también hubo claros con sol intermitente. Según los partes oficiales, se espera una tarde húmeda, con alternancia de sol, nubosidad y chubascos pasajeros.

El verdadero inconveniente no sería tanto la lluvia en sí, sino si esas tormentas vienen acompañadas de rayos.

“Nuestro destino en esta Copa es enfrentarnos a campeones”; dijo el presidente de Cabo Verde

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, palpitó el histórico cruce frente a la Selección argentina por los 16avos de final del Mundial 2026 y aseguró que el destino del equipo africano en la Copa del Mundo es enfrentarse “a campeones” y dijo que el conjunto saldrá a jugar “sin ningún miedo”.

“Nuestro destino en esta Copa del Mundo es enfrentarnos a campeones”, señaló Neves, quien añadió: “Para nosotros las probabilidades estadísticas no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo para demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad”.

En la previa del partido que se disputará este viernes desde las 19, el mandatario respaldó públicamente al plantel dirigido por Bubista y destacó el recorrido en el primer Mundial de su historia.

El historial de la Selección argentina ante equipos africanos en Mundiales

La Selección argentina jugó ocho partidos ante equipos de África en Mundiales, con un balance de siete victorias y una derrota, mientras que, en esos encuentros, convirtió 14 goles y recibió 6.

El primer antecedente fue uno de los golpes más fuertes de la historia de los Mundiales: el 0-1 ante Camerún en el partido inaugural de Italia 1990, en el estadio San Siro de Milán.

El quinto y último antecedente ante Nigeria fue en Rusia 2018, cuando la Selección ganó 2-1 con goles de Messi y Rojo, en una noche agónica que le permitió clasificarse a los octavos de final.

Además de Camerún y Nigeria, Argentina también enfrentó a Costa de Marfil (victoria 2 a 1) en el Mundial de Alemania 2006.

El centenario de Scaloni

Cuando el árbitro marque el inicio del encuentro de este viernes entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni estará alcanzando la cifra de 100 partidos como director técnico del equipo nacional.

El proceso que se inició hace casi ocho años, específicamente el 8 de septiembre de 2018, cuando un entonces interino y cuestionado Scaloni hizo su debut formal en el banco de suplentes con una goleada por 3 a 0 ante Guatemala en la ciudad de Los Ángeles. Aquel punto de partida dio paso a la era más ganadora de las últimas décadas para la ´Albiceleste´.

Bajo la conducción del nacido en Pujato, la Albiceleste tiene un balance extraordinario que refleja un dominio absoluto a nivel global. En sus 99 presentaciones previas, la Selección argentina cosechó un total de 72 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas, totalizando una efectividad de puntos obtenidos del 78,8%.

Cómo llegan Argentina y Cabo Verde al debut en los dieciseisavos

La Albiceleste llegó a esta instancia con puntaje ideal en el Grupo J, tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. Scaloni resolvió sobre la hora tres incógnitas: la zaga central, donde Cuti Romero arrastraba una molestia en la rodilla; el centrodelantero, con pulseada entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez; y el lateral izquierdo, entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

Cabo Verde, por su parte, es la gran sorpresa del torneo. Avanzó como segundo del Grupo H tras empatar sus tres partidos, ante España, Uruguay y Arabia Saudita, y dejó afuera a un Uruguay que se lamenta por lo que pudo ser. El arquero Vozinha, figura ante la Furia española, se transformó en uno de los nombres más comentados del certamen.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde espera el vencedor del duelo entre Australia y Egipto, el martes 7 de julio a las 13 en Atlanta.

Cómo forma la Scaloneta

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel