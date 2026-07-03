Mundial 2026 EN VIVO | Crece la expectativa por Argentina -Cabo Verde en Miami

Alerta por tormentas en Miami a la hora del partido

A pocas horas del partido de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el clima en Miami mantiene en vilo a la organización. El equipo albiceleste tiene previsto saltar al Hard Rock Stadium a las 18 (hora local, 19 de Argentina) para medirse ante Cabo Verde, pero el pronóstico meteorológico encendió las alarmas por posibles tormentas eléctricas en la zona.

Durante la mañana de este viernes, el cielo mostró un aspecto cambiante: predominaron las nubes grises y amenazantes en varios tramos, aunque también hubo claros con sol intermitente. Según los partes oficiales, se espera una tarde húmeda, con alternancia de sol, nubosidad y chubascos pasajeros.

El verdadero inconveniente no sería tanto la lluvia en sí, sino si esas tormentas vienen acompañadas de rayos.