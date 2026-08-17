"Las cuencas no llegan a recuperarse": la explicación sobre la emergencia hídrica que continúa en Neuquén

Aunque las precipitaciones mejoraron el escenario, los embalses todavía se encuentran por debajo de sus niveles normales y se espera que las bajas temperaturas permitan retener nieve.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori , explicó los motivos por los cuales la Provincia decidió prorrogar por 180 días la Emergencia Hídrica , Social y Productiva, y destacó que las cuencas neuquinas continúan en proceso de recuperación luego del déficit de precipitaciones registrado durante los últimos años.

Es importante destacar que la prórroga por 180 días rige desde el vencimiento de la emergencia anterior, el 15 de abril, por lo que la medida tendrá vigencia hasta mediados de octubre. De este modo, la extensión contempla un período de recuperación de las cuencas hasta octubre.

“Las cuencas no llegan a recuperarse todavía”, señaló Salvatori, y explicó que, pese a las lluvias registradas durante los últimos meses, los niveles de los principales embalses todavía se encuentran por debajo de sus valores máximos normales. Como referencia, indicó que el embalse Piedra del Águila se encuentra aproximadamente nueve metros por debajo de ese nivel, mientras que El Chocón registra un déficit de 3,4 metros.

El funcionario destacó que las bajas temperaturas registradas durante este invierno permitieron retener parte de las precipitaciones en forma de nieve, lo que constituye un factor favorable para la recuperación de las cuencas. “Ese hielo va a promover que los embalses se recuperen, pero no llegamos a un nivel de recuperación que nos permita decir que en el verano tenemos cierta tranquilidad”, explicó.

La situación también se observa en las zonas donde el abastecimiento depende de aguas subterráneas. Salvatori señaló que los estudios para realizar perforaciones han registrado variaciones importantes en pocos meses: lugares donde en diciembre se estimaba encontrar agua a unos 70 metros de profundidad, en marzo ya no presentaban el mismo comportamiento. “La cuenca se sigue deprimiendo”, advirtió.

En este contexto, destacó la recuperación del sistema Mari Menuco-Los Barreales, considerado estratégico para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Neuquén. “Hoy en día está prácticamente en los niveles normales. Es un gran alivio porque de ahí se abastece prácticamente el 70 por ciento de la población de la ciudad de Neuquén de agua para consumo”, indicó y agregó que en el resto de las cuencas provinciales también se registra una recuperación, aunque todavía es necesario consolidarla.

Respecto de las perspectivas climáticas, Salvatori señaló que los pronósticos anticipan precipitaciones hasta septiembre inclusive, lo que permite proyectar un escenario más favorable que el registrado el año pasado. “Las expectativas son buenas, como para no llegar con la misma situación o peor que el año pasado”, sostuvo, aunque remarcó que se trata de previsiones y que la planificación debe contemplar posibles variaciones.

Finalmente, el secretario explicó que los períodos de mayor disponibilidad de agua y los ciclos secos forman parte de una dinámica que se presenta de manera recurrente. Según las proyecciones actuales, luego de una temporada con mayores precipitaciones podría registrarse nuevamente un verano seco y, posteriormente, un nuevo ciclo de sequía. Por eso, la continuidad de la emergencia permite sostener las herramientas de prevención, monitoreo y respuesta mientras las cuencas avanzan en su recuperación.