Rolando Figueroa llamó a "un gran acuerdo para poner de pie a la Argentina"

Dijo que el país no debe volver atrás y que se tiene que sostener el rumbo económico más allá de los comicios del año que viene.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , se refirió al escenario electoral del año que viene y dejó algunas definiciones respecto de lo que consideró que debería ocurrir en la provincia y la Argentina.

En una entrevista con Clarín, el mandatario neuquino evitó pronunciarse sobre una eventual reelección del presidente Javier Milei y también sobre una alianza electoral con La Libertad Avanza.

Pero dejó una definición política, respecto a que debe construirse “un gran acuerdo para poner de pie a la Argentina” y que todos los sectores que apuestan al futuro tendrán que trabajar para sostener esa hoja de ruta.

Figueroa también descartó de plano una candidatura presidencial y aseguró que su única prioridad es seguir gobernando Neuquén.

-¿Cómo se sintió usted, que es como el dueño de la gallina de los huevos de oro, en esta semana?

-Más que la gallina de los huevos de oro, represento a una comunidad que está trabajando muchísimo para poner de pie Neuquén y la Argentina. Vaca Muerta es una roca que está hasta 3.000 metros de profundidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo importante es el armado del ecosistema de una provincia que hace más de 100 años produce gas y petróleo y que en 2013 comenzó a producir petróleo y gas de manera industrial a través de los yacimientos no convencionales.

Ahora estamos concretando nuestro próximo paso, que se va a dar dentro de dos años: la producción de GNL, específicamente para vender a Europa. Cuando represento a mi provincia me da un enorme orgullo y una enorme responsabilidad. Sabemos que es la última gran oportunidad que tiene nuestra provincia. La monetización del subsuelo, transformar en recursos la renta del subsuelo y generar las inversiones para la transformación de Vaca Muerta ya comenzó. También es un gran desafío.

-¿Y cómo le fue en París y en la agenda de inversiones?

-Es muy importante. Anunciamos un RIGI junto al ministro Caputo, al ministro Quirno y a la empresa Pluspetrol, en donde la empresa provincial GyP es socia también. También estamos trabajando con Total para poder concretar la posibilidad de que presente un RIGI. Estamos en una etapa de negociación para ver de qué manera firmamos con Total, como dueños del subsuelo, para que puedan tener la extensión de determinadas áreas, en las que participan también YPF y PAE. Creo que vamos a llegar a buen término.

Estamos en las últimas etapas de diálogo. Inmediatamente después de que cerremos la CENCH, los permisos de concesión que otorga la provincia de Neuquén, seguramente va a venir el RIGI que va a presentar Total.

-¿Cómo evolucionó el hecho de que la reforma constitucional establezca que los recursos de las provincias bajo tierra son de la provincia y no de la Nación, como era antes? Ustedes son los más ricos y los más libres, ¿no?

-En realidad somos una provincia que, al ser castigada con el coeficiente de coparticipación, recibe apenas 1,72. Con lo cual es muy injusta la coparticipación que recibe la provincia de Neuquén. Comenzamos a trabajar nuestra autonomía de funcionamiento. Tenemos varios desafíos: primero está el flujo migratorio hacia una provincia que otorga oportunidades. Todos los días llegan más de 100 nuevos neuquinos a vivir en la provincia. Es como fundar un pueblo de 30.000 habitantes todos los años.

-El año que viene van a ingresar a las escuelas la misma cantidad de alumnos hijos de migrantes que los nacidos en la provincia. ¿Cómo enfrentan esa situación?

-Eso genera la obligación de producir cada vez más bienes y servicios públicos respecto de otras provincias. Somos la provincia que más invierte en infraestructura y la que más invierte en educación. Tenemos ratios muy positivos en la venta de supermercados, en el patentamiento de vehículos, en la generación de nuevos puestos de trabajo regularizados y en la creación de nuevas empresas.

Los índices de Neuquén

-¿Y la pobreza?

-Hemos trabajado mucho para disminuir la pobreza, en un 45%, y la desocupación, en un 65%. Transformamos 30.000 planes sociales. Después transformamos varios en trabajos genuinos a través de un programa provincial. A su vez, con la industria, capacitamos a la gente para que pueda trabajar en ella. Existe mucho desconocimiento sobre todo esto.

-¿Cuánto les queda del barril de petróleo?

-De cada barril de petróleo, el 60% es un debate. Depende del precio, entre los costos y los ingresos de las empresas. El otro 40% se distribuye entre los diferentes Estados. Un 10% va a todas las provincias argentinas, en donde la provincia de Buenos Aires se lleva más del 2%, sin hacer absolutamente nada. El Estado nacional se lleva el 17%, también sin tener obligaciones de reinvertir esos fondos en la provincia, con lo cual robustece el programa económico, que nosotros estamos de acuerdo en sostener porque los neuquinos somos solidarios. Eso es muy valorado por el ministro de Economía. Hoy al Estado nacional le están ingresando casi US$ 7 millones diarios que vienen de Neuquén, sin tener ninguna obligación de ninguna contraprestación ni nada que se le parezca. Y el 13% le queda a la provincia.

-¿Cuál es la diferencia?

-Que lo que va a otras provincias y al Estado nacional no tiene que aplicarse a ningún tipo de inversión ni costo, sino que son rentas de libre disponibilidad. Lo que ingresa a la provincia de Neuquén, inmediatamente tenemos que invertir ese 13% en infraestructura. Venimos con una infraestructura muy atrasada.

-¿Qué le ofrece Neuquén a los inversores europeos?

-Les estamos ofreciendo este GNL, que es diferenciado, y también buen precio. Para eso fue fundamental el complemento de todos los actores en la Argentina, con el Estado nacional y la implementación del RIGI.

¿Los inversores están preocupados por el futuro de los RIGI?

-Creo que la Argentina no va a volver hacia atrás, ya fijó una hoja de ruta y esa hoja de ruta vamos a trabajar para que se respete y, sobre todo, para que se respete al inversor. Por supuesto que vamos a ser garantes todos los que creemos que la Argentina tiene que mirar hacia el futuro. Esa seguridad jurídica es un intangible que no se puede perder jamás.

¿-Usted cree que la próxima tiene que ser una Asia Week?

-Yo creo que ahora se va a transitar un camino hasta las elecciones. Ese camino hasta las elecciones tiene que ser un gran acuerdo para poner de pie la Argentina. Debe mirarse en base a eso. No soy del mismo partido del Presidente. Soy de un partido provincial. A mí me tocó enfrentar al partido provincial porque creíamos que era importante un cambio. Dentro de ese cambio, lo que hicimos fue abrir los brazos porque creemos que la neuquinidad es con todos. Ahora también los hemos abrazado y se han sumado. Y todo lo que contribuye al crecimiento de la Argentina lo vamos a acompañar. No como un desafío de un partido político, sino como un desafío generacional.

Claudio Espinoza

La política petrolera y el futuro

-¿Qué pasa en Vaca Muerta si cae el precio del petróleo?

Hemos sido muy eficientes a la hora de construir el modelo. Vaca Muerta es muy resiliente. Es el programa más resiliente que existe, en donde claramente hemos trabajado para estar preparados para una baja de precios. Establecimos o pensábamos que este año íbamos a tener un petróleo de alrededor de US$ 60, si no existían litigios. Lo tenemos mucho más elevado. Pero estamos trabajando presupuestariamente con un petróleo de cerca de US$ 70, con lo cual es muy resiliente el sistema que estamos armando.

-¿Y después, cuando el petróleo y el gas se acaben?

-Lo fundamental es que la construcción del post-Vaca Muerta ya comenzó. Eso es muy importante para nosotros. Por algo estamos haciendo 1.000 kilómetros de ruta. Por algo estamos invirtiendo en becas para tener una generación educada. Estamos invirtiendo en polos tecnológicos, en centros de procesamiento de datos, en hospitales, en regar muchas superficies de la provincia, en la cuenca del Limay y también en la cuenca de Vaca Muerta, del Neuquén y del Colorado. También estamos impulsando la reconversión de la energía. Porque así como nosotros sabemos que el gas es la transición, sabemos que se va a terminar.

-¿Qué sucede con Vaca Muerta si Milei no es reelecto?

-No hablo sobre temas hipotéticos. Lo que creo es que falta mucho para las elecciones y la Argentina no va a volver para atrás.

-Muchos de los gobernadores piensan que una buena idea sería ir con una alianza política con Milei, con una forma de consolidar el camino. ¿Comparte esa idea?

-Creo que siempre hay que dialogar y acá los acuerdos se deben construir en base a la construcción de una nueva Argentina. Mi prioridad, mi única mirada, mi única hoja de ruta es fortalecer la provincia del Neuquén.

-¿Usted no quiere ser presidente?

No, no, de ninguna manera. Siempre en mi vida trabajé para ser gobernador de Neuquén. Tuve la suerte de poder cumplir para lo que me formé durante toda la vida. Todavía ni siquiera he dicho que voy a ser candidato a la reelección, con lo cual soy muy prudente en estos tiempos.