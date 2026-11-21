La central hidroeléctrica del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve “Ingeniero Pedro Salvatori” fue inaugurada por el gobierno de Neuquén este sábado, con la presencia de Rolando Figueroa.

Figueroa inauguró la represa Nahueve: sumará energía renovable y permitirá ampliar el riego en el norte neuquino.

El gobierno de la provincia de Neuquén inauguró este sábado la central hidroeléctrica del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve “Ingeniero Pedro Salvatori”, una obra estratégica para el norte neuquino que incorporará 4,6 megavatios de energía renovable al sistema eléctrico provincial. El acto se realizó desde las 10.30 en el paraje Los Carrizos, en jurisdicción de la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve , departamento Minas.

La planta cuenta con dos turbinas y fue concebida para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la región. Además, permitirá aprovechar el recurso hídrico para ampliar las superficies bajo riego, fortalecer la provisión de agua para consumo y acompañar el desarrollo productivo local.

Durante el acto, el presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve, Florentino Poblete , destacó la importancia de la finalización del proyecto para la comunidad.

“Es un día muy especial, culminando con una obra tan importante que ha llevado tantos años en poder concretarse”, expresó.

También agradeció al gobernador Rolando Figueroa por continuar con los trabajos y señaló que las obras que se desarrollan en la localidad “vienen a cambiar la realidad de nuestro pueblo”.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, indicó que la central fue una de las obras que permanecían paralizadas cuando comenzó la actual gestión provincial.

“Es una obra que terminó saliendo 50 millones de dólares”, afirmó.

El funcionario explicó que el aprovechamiento multipropósito permitirá modificar las condiciones de riego de la zona. Actualmente, unas 30 hectáreas dependen de vertientes y podrán recibir agua directamente del río. A esa superficie se sumarán otras 70 hectáreas y 16 que actualmente cuentan con mallines.

Koenig sostuvo que la nueva infraestructura "puede cambiar el perfil productivo de la localidad, se pueden producir forrajes, ganado, frutas finas, hacer agroturismo" entre otras cosas.

Rolando Figueroa destacó la generación de energía y el agua

El gobernador Rolando Figueroa recordó que el proyecto fue ideado por el ingeniero Pedro Salvatori, cuyo nombre lleva la central: “Quien pensó esta obra fue un gran hombre de esta provincia, el ingeniero Pedro Salvatori. Hombres como él son quienes han edificado esta provincia”, expresó.

Sobre el proceso de construcción, Figueroa explicó que la obra debió ser renegociada debido a las dificultades económicas que atravesaba la provincia: “La obra se estaba llevando a cabo, la provincia se quedó sin plata y tuvimos que renegociar, en un año que tuvimos 200% de inflación”.

El mandatario destacó que la represa permitirá contar con agua para las viviendas, generar energía y ampliar el riego. En ese sentido, aseguró que habrá más de 120 hectáreas con disponibilidad de agua continua para producir.

Además, recordó las discusiones que se plantearon durante el desarrollo del proyecto entre quienes proponían dejar correr libremente el agua y quienes defendían su aprovechamiento: “Acá vamos a tener agua en las viviendas, generar producción y generar el 40% de la energía que consume la zona norte”.

Una obra que busca cambiar la realidad de Villa del Nahueve

La construcción de la central comenzó en julio de 2020 y fue reactivada tras la asunción de Figueroa, luego de un proceso de renegociación con la empresa constructora. Durante su ejecución también se incorporó mano de obra local, con participación de pobladores de la zona.

El proyecto incluye mejoras en la infraestructura de servicios y permitirá poner en producción terrenos ubicados junto al canal de conducción.

Figueroa también destacó otros avances para la localidad, como la conexión a la red provincial de gas natural y las mejoras en las rutas.

“Calefaccionarse nos cambia la vida, estar en un hogar con electricidad permanente y mejorar las rutas nos cambian la vida” y concluyó afirmando que "terminó ese momento en el que eramos el patio trasero de la provincia, el norte neuquino paso a ser una parte fundamental de la provincia".