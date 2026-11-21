El programa continúa abierto para nuevas altas. El beneficio alcanza al 52% de los clientes residenciales de la empresa provincial que se inscribieron antes del 10 de noviembre.

Más de 50 mil usuarios del EPEN tendrán un descuento en la factura de luz.

Más de 50.000 usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) accederán a un descuento del 30% en la próxima factura de energía eléctrica, tras la firma del decreto del gobernador Rolando Figueroa que formalizó la creación del Programa Tarifa Neuquina para Usuarios Residenciales.

El presidente del EPEN, Mario Moya, confirmó que los beneficiarios representan el 52% de los clientes residenciales de la empresa provincial. Se trata de quienes completaron la inscripción antes del 10 de noviembre, fecha en la que cerró el primer período de altas.

El programa continuará abierto para el resto de los usuarios. Quienes se inscriban antes del 10 de diciembre podrán acceder al descuento a partir del mes siguiente. Las altas se procesan con fecha de corte el día 10 de cada mes.

Cómo inscribirse a la Tarifa Neuquina

Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar al sitio oficial, seleccionar el ícono del EPEN o de la cooperativa eléctrica que presta el servicio y completar un formulario con cuatro datos.

Para realizar el trámite es necesario tener una factura de energía eléctrica a mano. Una vez finalizada la inscripción, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación. Moya aclaró que, en el caso del EPEN, no es necesario ser titular del medidor para solicitar el beneficio.

“Estamos sumamente contentos porque lo que venía adelantando el gobernador se ve reflejado en este decreto, que nos permite aplicarlo en el EPEN y en las cooperativas. Esto es muy importante porque va directo al bolsillo de cada usuario. Y la cantidad de inscriptos demuestra el interés y la aceptación que ha tenido este programa”, expresó el titular del organismo.

Qué establece el decreto de la Tarifa Neuquina

El decreto 1909/2026 crea el programa de bonificación para usuarios residenciales y establece un descuento del 30% sobre los cargos fijos y variables de la tarifa del EPEN. La medida también contempla un esquema de compensaciones para las cooperativas eléctricas.

La norma dispone la creación de un Registro de Beneficiarios, cuya implementación y administración estará a cargo del EPEN. En tanto, el Ministerio de Energía será la autoridad de aplicación del programa.

Además, establece que la iniciativa estará sujeta a evaluaciones periódicas para analizar su implementación, alcance, impacto y cumplimiento de los objetivos. También se revisarán las condiciones económicas, financieras y presupuestarias necesarias para garantizar su continuidad.

El plan del EPEN para sostener el beneficio

En paralelo con la implementación de la Tarifa Neuquina, el EPEN desarrolla un plan plurianual orientado a reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.

Según explicó Moya, las acciones incluyen la optimización de las tareas de operación y mantenimiento, la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas —entre ellas, las conexiones ilegales— y el abordaje de los costos impositivos.

El presidente del organismo indicó que estas iniciativas fueron trabajadas junto con el ministro de Energía, Gustavo Medele, y el gobernador Rolando Figueroa, con el objetivo de generar mejores condiciones para sostener el beneficio.

La Tarifa Neuquina busca trasladar a los hogares parte de los beneficios del desarrollo energético de la provincia y avanzar en la reducción del costo de un servicio esencial.