La viuda de Carlos Fuentealba cuestionó el acuerdo entre el dirigente gremial y el exgobernador, a quien responsabiliza por la represión en la que fue asesinado el docente en 2007.

La alianza política entre Carlos Quintriqueo y Jorge Sobisch generó una fuerte reacción en Sandra Rodríguez , viuda de Carlos Fuentealba , el docente asesinado durante la represión policial del 4 de abril de 2007 en Arroyito. Aseguró que el dirigente gremial "traicionó" a muchos trabajadores que recientemente lo votaron en las elecciones de la CTA y dijo que hay muchas desafiliaciones.

"Mi indignación siempre va a ser primero el asesinato de Carlos y la lucha contra Sobisch durante casi 20 años", sostuvo Rodríguez, al recordar que el próximo 4 de abril se cumplirán 20 años del crimen que marcó un antes y un después en la historia política y sindical de Neuquén.

En una entrevista con LM Neuquén, Sandra cuestionó que el secretario general de ATE haya decidido asociarse políticamente con quien considera responsable del contexto político que derivó en el operativo represivo en el que asesinaron a Fuentealba. Para Rodríguez, no se trata de una diferencia electoral ni de una discusión sobre preferencias partidarias, sino de una contradicción profunda entre la representación de los trabajadores y el acercamiento a una figura que, según planteó, nunca debió quedar al margen de las responsabilidades políticas por aquel asesinato.

Quintriqueo y Sobisch en el lanzamiento de su alianza electoral. Claudio Espinoza

"Yo creo que hay un negociado entre Sobisch y Quintriqueo. Le ofreció más que un cargo de diputado", afirmó. En su interpretación, uno de los objetivos de ese acuerdo sería debilitar a ATEN, el sindicato docente que sostuvo durante años los reclamos contra las políticas del exgobernador y encabezó las movilizaciones para exigir justicia por Fuentealba.

Rodríguez también consideró que la alianza representa una traición a los trabajadores y a los sectores sindicales que integraron la CTA. Recordó que Quintriqueo llegó a la conducción de ATE con una importante representación de las bases y cuestionó que haya utilizado ese respaldo para construir un acuerdo político que, a su entender, contradice la historia de lucha de muchos de sus afiliados.

"No se puede estar de los dos lados"

Uno de los cuestionamientos más fuertes de Rodríguez estuvo dirigido a la incompatibilidad que encuentra entre la representación gremial y el acercamiento a Sobisch. "O estás del lado de los trabajadores y de la defensa de la vida de los trabajadores y sus derechos, o estás del lado del poder corrupto, asesino y represor", expresó.

En ese sentido, recordó que la relación entre el movimiento sindical neuquino y el gobierno de Sobisch estuvo marcada por conflictos, movilizaciones y largos períodos sin diálogo. Mencionó las protestas estatales y docentes anteriores al asesinato de Fuentealba, los reclamos salariales y las situaciones de represión que atravesaron distintas luchas gremiales.

También sostuvo que después del crimen se abrió una etapa en la que fue posible volver a negociar con los gobiernos provinciales, aunque remarcó que la responsabilidad política de Sobisch nunca llegó a tener el tratamiento judicial que ella y otros sectores reclamaban.

"Yo recuerdo haber salido después de esta última etapa del juicio, donde enjuiciamos a la policía de Sobisch, y haber abrazado a Ariadna y decirle: 'Perdoname por no haber agarrado a ese..., pero no pude'", relató. La frase resumió una de las frustraciones que, según explicó, todavía atraviesan a su familia: haber conseguido condenas para los responsables materiales de la represión, pero no haber logrado que el exgobernador fuera juzgado por su responsabilidad política.

Rodríguez afirmó que durante años reclamaron que las distintas gestiones provinciales y los partidos políticos acompañaran ese objetivo. Sin embargo, consideró que faltó una decisión política para avanzar sobre la responsabilidad de quien estaba al frente del Ejecutivo cuando ocurrió el operativo.

La indignación de Rodríguez también tiene una dimensión íntima. Detrás de sus críticas a la alianza política aparecen los años posteriores al asesinato, el dolor de sus hijas y la persistencia de una lucha que, para la familia, nunca terminó.

Contó que la noticia también generó enojo en Camila, una de sus hijas, que trabaja en escuelas públicas de Neuquén. Ariadna, la otra hija, vive en Buenos Aires y participa de la militancia estudiantil universitaria. Para Rodríguez, ambas crecieron atravesadas por las consecuencias del asesinato de su padre y por una historia política que todavía las interpela.

Para Sandra la alianza también reabre una discusión sobre la memoria colectiva y la responsabilidad de quienes fueron parte de las luchas sindicales de aquellos años. En particular, apuntó que Quintriqueo conocía lo que había sucedido el 4 de abril de 2007 y que había participado de las movilizaciones por Fuentealba.

Sebastián Fariña Petersen

"Él no tiene que contarle nada a nadie sobre lo que pasó con Carlos. Lo vio con sus propios ojos", sostuvo. Y cuestionó que ahora pueda compartir un espacio político con Sobisch después de haber participado, durante años, de reclamos por justicia.

Para Rodríguez, la campaña por el esclarecimiento del asesinato de Fuentealba trascendió Neuquén y tuvo alcance nacional e internacional. Por eso, entiende que el acuerdo no afecta solamente a los afiliados de ATE o a los sectores sindicales de la provincia, sino que tiene repercusiones mucho más amplias.

Además, reclamó que Quintriqueo deje sus responsabilidades dentro de la CTA y sostuvo que debería discutirse su continuidad en los espacios de representación sindical y política. "De esto no se vuelve", afirmó.

La dirigente también vinculó el acuerdo con el escenario político nacional y cuestionó que se presente a Sobisch como una alternativa frente al gobierno de Javier Milei. Para ella, esa lectura desconoce la trayectoria del exgobernador y las políticas que llevó adelante durante su gestión.

"Que no me venga a decir Quintriqueo que Sobisch va a estar contra Milei. Es imposible", planteó.

Al final de la entrevista, Rodríguez volvió sobre la idea que atravesó toda su reflexión: la imposibilidad de separar la política de la memoria y de las responsabilidades históricas. A casi dos décadas del asesinato de Fuentealba, sostuvo que la alianza no puede leerse como un acuerdo más dentro de la competencia electoral, porque involucra a dos dirigentes con trayectorias y responsabilidades muy diferentes frente a aquel conflicto.