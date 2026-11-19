La comunidad educativa de la Escuela Especial N° 13 aún está conmocionada por el accidente que tuvo una de sus docentes que se desempeña como maestra de apoyo.

Una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) de la Escuela Especial N° 13 de Plottier fue atropellada por un camión mientras circulaba en bicicleta entre dos establecimientos educativos para acompañar a estudiantes con discapacidad. ATEN reclamó mayor seguridad para los docentes.

El accidente ocurrió sobre la Ruta 22 en la intersección con la calle Zabaleta, mientras María de los Ángeles Andrian se trasladaba hacia otro de sus lugares de trabajo. El siniestro fue de gravedad y la mujer fue trasladada a un hospital en la capital neuquina y aún se encuentra en terapia intensiva.

La comunidad educativa de la Escuela Especial N° 13 realizó un posteo para comunicar una cadena de oración por su compañera y acompañar a la familia de la mujer accidentada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) en la seccional de Plottier también emitieron un comunicado en el que destacan que la seguridad de las trabajadoras de la educación es responsabilidad del Estado.

"Desde ATEN Plottier expresamos nuestra profunda preocupación ante el accidente sufrido por una compañera docente MAI (Maestra de Apoyo a la Inclusión) mientras se dirigía a cumplir con sus tareas laborales. Esta situación nos obliga a visibilizar y cuestionar las condiciones laborales que atraviesan diariamente las docentes MAI, quienes deben trasladarse entre diferentes instituciones educativas durante una misma jornada de trabajo para garantizar el acompañamiento de las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad", explicaron.

Los dirigentes docentes destacaron que no pueden naturalizar que una trabajadora deba recorrer varias escuelas en una misma jornada, exponiéndose permanentemente a los riesgos que implican los traslados, para poder cumplir con su tarea.

"Esta modalidad de organización laboral no solo genera desgaste físico y emocional, sino que también implica riesgos concretos para la integridad de las trabajadoras. Los tiempos de traslado, las distancias entre instituciones y las condiciones en las que deben movilizarse no pueden quedar librados a la responsabilidad individual de cada docente", insistieron.

Asimismo, afirmaron que "la inclusión educativa no puede sostenerse a costa de la precarización laboral ni de la seguridad de quienes la garantizan cotidianamente". "Entendemos que es responsabilidad de la ministra de educación Soledad Martínez y del gobernador Rolando Figueroa garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo, contemplando las particularidades de la tarea que desempeñan las docentes MAI", afirmaron.

ATEN Plottier exigió una revisión urgente de la organización laboral de las docentes MAI quienesdeben desempeñarse en múltiples instituciones durante una misma jornada.

Además, que se contemplen las distancias, los tiempos reales de traslado y las condiciones de seguridad entre establecimientos y que se establezcan criterios de organización institucional que prioricen la integridad física y emocional de las trabajadoras.

"Que el Estado asuma su responsabilidad en la prevención de riesgos laborales y garantice los recursos humanos necesarios para sostener una inclusión educativa de calidad. El accidente de nuestra compañera no puede quedar reducido a un hecho aislado ni ser considerado simplemente una situación individual. Debe convocarnos a discutir las condiciones estructurales en las que se desarrolla el trabajo de las MAI y las responsabilidades del Estado como empleador", aseguraron.