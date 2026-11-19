La gastronomía del archipiélago combina pescados, mariscos y guisos tradicionales como la cachupa. También se destacan sus dulces y bebidas típicas. Las mejores imágenes en el lente de Sergio Dovio.

Cabo Verde es un país africano formado por un archipiélago volcánico ubicado en el noroeste de la costa de África, frente a Senegal. Su historia está fuertemente ligada a Portugal, ya que fue colonia del Imperio portugués desde el siglo XV hasta 1975. Esa herencia también se refleja en su idioma: el portugués es la lengua oficial, aunque en la vida cotidiana predomina el kriolu, el criollo caboverdiano.

Entre los ingredientes más utilizados se encuentran el atún fresco, con los que se preparan distintos platos . Sin embargo, los mariscos también ocupan un lugar destacado entre las preferencias gastronómicas de sus habitantes.

Uno de los platos más representativos es la cachupa, un guiso tradicional que guarda cierta similitud con el locro argentino. Su preparación incluye maíz machacado, porotos, batata, calabaza, yuca (mandioca) y otras legumbres. Para enriquecerlo, también se pueden agregar ingredientes como cerdo, chorizo y pollo.

Una de las particularidades de la gastronomía caboverdiana es que la cachupa también se consume durante el desayuno. Incluso en hoteles de categoría es habitual que se sirva fría y acompañada de huevos fritos. Otra preparación que puede encontrarse a primera hora del día es la feijoada. Para quienes viven lejos del archipiélago, estas costumbres pueden resultar de lo más exóticas.

Estas comidas suelen acompañarse con cerveza Strela, una bebida nacional que se fabrica en Cabo Verde desde 2005. Además, el país cuenta con un vino de elaboración artesanal producido en la isla de Fogo, que lleva el mismo nombre y es muy codiciado.

En cuanto a los postres, el budín de queso y el dulce de papaya se encuentran entre las preparaciones más atractivas para los caboverdianos. Las mejores imágenes en el lente de Sergio Dovio.