Desde Cabo Verde: Vozinha, mano a mano con LM Neuquén

El arquero dialogó junto a Sergio Dovio durante la fecha FIFA y repasó el Mundial, el apoyo recibido y el presente del seleccionado.

La presencia de LM Neuquén en Cabo Verde tuvo este viernes un protagonista central: Vozinha , el arquero de 40 años que se transformó en uno de los símbolos del seleccionado después de su histórica participación en el Mundial 2026 . El futbolista accedió a una breve charla con Sergio Dovio durante la fecha FIFA , en medio de un país que todavía vive con intensidad el impacto que dejó aquella campaña.

Dovio llegó a Cabo Verde después de trabajar en los Juegos de la Juventud de Dakar , en Senegal . El viaje tuvo como objetivo conocer de cerca el país y registrar el fenómeno que produjo el seleccionado después del Mundial. La cobertura exclusiva de LM Neuquén incluye además una serie de fotografías tomadas por el propio reportero, con hinchas, jugadores y distintas escenas de una selección que ganó una exposición inédita.

En ese contexto apareció Vozinha. El experimentado arquero, actualmente en Colo-Colo y una de las figuras más reconocidas de los Tiburones Azules , habló del vínculo que construyó con el público después del torneo disputado en Estados Unidos .

“Les mando un gran saludo a todos los argentinos y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado”, respondió cuando Dovio le planteó la posibilidad de visitar algún día Argentina.

También recordó el encuentro frente a la Selección Argentina durante el Mundial. Vozinha destacó aquella experiencia, aunque volvió rápidamente al resultado y a la lógica competitiva: más allá de su actuación personal, Cabo Verde perdió y para el arquero eso estuvo por encima de cualquier reconocimiento individual.

El cariño recibido después de la Copa del Mundo fue otro de los temas de la charla. “Muchas gracias por todo, por todo el apoyo de todas las personas”, expresó ante la consulta por la cantidad de chicos y simpatizantes que comenzaron a acercarse al seleccionado.

Cabo Verde volvió al triunfo

La entrevista se produjo un día después del triunfo 4-2 sobre Liberia por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. Cabo Verde necesitaba reaccionar luego de las derrotas iniciales contra Malí y Ruanda y consiguió sus primeros tres puntos para volver a meterse en carrera.

Hélio Varela, otro integrante del plantel, resumió el alivio después de la victoria. “Fue un partido muy bueno. El equipo estuvo bien, volvimos a ganar y eso es lo más importante”, señaló. Sobre el respaldo popular, agregó: “Cabo Verde siempre estuvo con nosotros y estamos muy felices de devolver ese apoyo”.

El delantero también puso el foco en el próximo objetivo: “Es importante ir a la Copa África. Es donde están las mejores selecciones de África y queremos hacer todo lo posible para ganar los próximos partidos y estar ahí”.

Logan Costa coincidió con esa mirada. Definió al Mundial como “una experiencia muy buena”, pero remarcó que ahora el plantel está enfocado en la clasificación continental y, a más largo plazo, en intentar regresar a otra Copa del Mundo.

Para Vozinha, la atención tiene además una dimensión particular. Su carisma, su trayectoria y sus actuaciones lo convirtieron en una referencia para muchos de los chicos que siguen al equipo. La escena que encontró Dovio en Cabo Verde confirma que el Mundial no terminó con la eliminación: dejó una selección con otra dimensión pública y a su arquero como una de las caras de ese fenómeno.