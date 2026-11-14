Forlán explicó por qué dejó afuera a Merentiel de la Selección de Uruguay

El DT priorizó el calendario de Boca y contó que habló con Arruabarrena antes de excluir al delantero de la lista definitiva.

Diego Forlán explicó por qué decidió no convocar a Miguel Merentiel para la doble fecha FIFA de noviembre con la Selección de Uruguay . El delantero había integrado una prelista de 42 jugadores, pero finalmente quedó afuera de la nómina definitiva para poder permanecer con Boca , que atraviesa una seguidilla de partidos decisivos.

La aclaración del entrenador llegó después del triunfo de la Celeste por 2-1 ante Argentina en La Bombonera . Forlán sostuvo que la decisión respondió principalmente al calendario del Xeneize y reveló que mantuvo conversaciones con integrantes del cuerpo técnico del club antes de resolver la situación.

“ Tuve mucho contacto con el profe Gustavo Roberti y con el Vasco (Arruabarrena) y entendí que era lo mejor por sentido común ”, aseguró el técnico uruguayo.

“Apelamos al sentido común, hubiera tenido pocos minutos. Era doloroso para lo que juega Boca. Aparte el Vasco y Román son muy amigos, me dio la posibilidad de que mi familia esté en el palco” Forlán sobre la no convocatoria de Miguel Merentiel a la Selección Uruguaya https://t.co/Jwa6FnxuWs — A Todo Boca (@equipoatodoboca) November 14, 2026

El “Vasco” al que hizo referencia es Rodolfo Arruabarrena, actual entrenador de Boca y excompañero de Forlán en Villarreal, donde ambos compartieron plantel entre 2004 y 2007.

Por qué Merentiel no fue convocado por Uruguay

El principal argumento fue la importancia que tiene Merentiel dentro del equipo argentino y el momento determinante de la temporada. Boca enfrentará este sábado a Banfield desde las 19 en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina, y apenas una semana después disputará frente a Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

Forlán explicó que también tuvo en cuenta cuánto protagonismo podía ofrecerle durante esta ventana internacional. “No hubiese sumado tantos minutos”, reconoció, y agregó que citarlo podía significar “dañar más la situación de Boca por lo que se está jugando”.

El entrenador remarcó además que Uruguay afronta en noviembre encuentros amistosos, una condición que facilitó la decisión. De todas maneras, dejó claro que el criterio podría cambiar cuando haya puntos oficiales en disputa: “Será otra cosa”.

“Me pareció lo mejor apelar al sentido común y era lógico dejarlo con su equipo para que pueda jugar la semifinal”, concluyó.

Merentiel, de 30 años, permanece así concentrado con el plantel xeneize y podrá estar disponible para un encuentro en el que Boca intentará conseguir otro boleto a una final después de haberse consagrado recientemente como Campeón de Liga 2026. La decisión evitó sumar desgaste físico antes de otra final.

Uruguay ganó en el comienzo de la era post Messi

La explicación de Forlán se produjo después de una victoria importante para su ciclo. Uruguay venció 2-1 a Argentina en La Bombonera, en el primer partido de la Albiceleste después del retiro de Lionel Messi.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni había llegado al descanso sin goles, pero la Celeste sacó ventaja durante el segundo tiempo. Julián Álvarez marcó el descuento argentino, aunque el local no consiguió alcanzar el empate.

Para Forlán significó además su tercera victoria consecutiva al frente de Uruguay. La Celeste cerrará esta ventana internacional el próximo martes desde las 20.30, cuando reciba a República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado.

Merentiel, mientras tanto, seguirá enfocado en Boca y en una semana que puede resultar determinante para los objetivos del conjunto de Arruabarrena.