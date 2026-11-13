Para evitar que se repita lo que le pasó con Vélez, el Vasco Arruabarrena ya apartó a un extranjero de la convocatoria.

Atento al cupo, el extranjero de Boca que se quedará afuera de la semifinal contra Banfield.

Tal como sucedió en los últimos tres partidos, el futbolista paraguayo, Ángel Romero , es el jugador extranjero que Rodolfo Arruabarrena dejó afuera de la convocatoria de Boca Juniors para las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield . A diferencia de la ausencia de Lautaro Blanco, que es por un tema físico, la del delantero tiene que ver con el apartado reglamentario.

El entrenador tiene a disposición a seis futbolistas que ocupan cupo, pero solo cinco pueden firmar planilla, por lo que el delantero de 34 años no estará entre las opciones en el banco de los suplentes del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza este sábado. Nuevamente -por cuarta vez- es el marginado, una muestra de que perdió terreno en la consideración del Vasco.

La decisión responde a una cuestión reglamentaria y también busca evitar un nuevo inconveniente administrativo como el que sufrió el Xeneize ante Vélez, justamente en esta edición de la Copa Argentina. Para no correr riesgos con el límite permitido, el cuerpo técnico debe prescindir de uno de los jugadores foráneos y, al igual que frente a River o Defensa y Justicia, el elegido será el paraguayo. Los cinco extranjeros que están convocados -y ocupan plaza- en Boca son: Álvaro Montero (COL); Leandro Lozano (URU); Carlos Palacios (CHI), Sebastián Villa (COL) y Enner Valencia (ECU) . De esta manera, todos ellos ocuparán los lugares disponibles en la planilla.

La cuenta no incluye al chileno Williams Alarcón, al uruguayo Miguel Merentiel ni al paraguayo Adam Bareiro, ya que todos ellos están nacionalizados y tienen la ciudadanía argentina. Por eso, no ocupan cupo de extranjero y pueden integrar la convocatoria sin afectar el límite. De todas formas, el chileno no se perderá la semifinal con Banfield por la citación al seleccionado de su país.

Conmebol oficializó el árbitro para la final de la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene autoridades confirmadas. La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal del encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El juez, de 38 años, tendrá la responsabilidad de conducir una definición que enfrentará al equipo argentino con el conjunto brasileño dirigido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez. El partido comenzará a las 19.30, hora de nuestro país.

Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas, quienes cumplirán la función de asistentes. El cuarto árbitro será el paraguayo Juan Benítez, mientras que el VAR quedará a cargo del uruguayo Antonio García. La nómina se completa con Milciades Saldívar, Ulises Mereles, Agustín Berisso y Leodán González en las distintas funciones de asistencia y videoarbitraje.

La designación representa un nuevo desafío internacional para Matonte, que cuenta con experiencia en competencias de primer nivel. Es árbitro FIFA desde 2019 y ya participó en el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025. Además, no será su primera final continental. En 2021 dirigió la definición de la Copa Sudamericana entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino, mientras que en 2023 estuvo al frente de la revancha de la Recopa Sudamericana entre Flamengo e Independiente del Valle.