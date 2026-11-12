Daira, la nena prodigio de 9 años que cursa una carrera universitaria y ya escribió cinco libros

La niña empezó a leer a los 3 años y usa microscopios desde los cuatro. Ahora combina la Historia con investigaciones y proyectos espaciales.

A los 9 años, la niña prodigio Daira Martínez Mejía estudia una carrera universitaria, escribió cinco libros y acumula 47 conferencias. Su actividad es una mezcla la investigación histórica, la divulgación científica y los proyectos de formación para misiones espaciales simuladas.

La estudiante es originaria de Querétaro, México, y cursa Licenciatura en Historia en la Universidad América Latina . Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, realizado en Ciudad de México, presentó sus trabajos ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su exposición habló de los libros, las charlas y las iniciativas con las que busca acercar el conocimiento a otros chicos. Se describió como "una niña que piensa en grande y comienza en pequeño", y explicó que quiere ampliar las oportunidades de formación científica.

Con 9 años, la niña Daira Martínez Mejía escribió cinco libros y cursa una licenciatura en Historia. (Foto: Presidencia de México).

Empezó a usar microscopios a los cuatro años

Daira aprendió a leer por su cuenta a los 3 años. El interés por investigar la llevó a recorrer bibliotecas y museos, acompañada por sus padres. Un año después ya podía utilizar los microscopios del Centro Educativo y Cultural Gómez Morín, en Querétaro.

En un relato publicado en 2024 por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, contó que los tardígrados despertaron su curiosidad. Estos pequeños animales, conocidos por su resistencia a condiciones extremas, fueron el tema de sus primeras investigaciones y de las fotografías que después presentó en exposiciones.

A los 5 años publicó su primer artículo, comenzó a dar conferencias y talleres. También recordó que una visita a la Biblioteca Palafoxiana, en Puebla, terminó con una invitación a escribir un libro. Para los seis ya había hablado ante públicos de espacios como Universum, el museo de ciencias de la UNAM.

Cinco libros y una carrera en Historia

De los cinco libros que escribió, tres tienen edición impresa. Entre sus títulos figuran "Daira y su mágico baúl de la historia", "El poder de la palabra" y "Pequeños líderes cambiando el mundo". La escritura acompaña su trabajo como divulgadora y su interés por la historia.

Su formación escolar se desarrolló a distancia, con el apoyo de su familia, antes del ingreso a la universidad. Entre los temas históricos que investiga aparecen Maximiliano de Habsburgo y Carlota, figuras que conectan su país con Austria.

Daira también recibió una nominación internacional a los Latin American Leaders Awards 2026, en la categoría Mujeres Auténticas de América Latina. La ceremonia está prevista en Viena. El reconocimiento está vinculado con su trabajo de divulgación científica a través del proyecto Fénix.

El proyecto para formar astronautas en la Tierra

Su iniciativa Fénix busca acercar la ciencia y la preparación de astronautas análogos a chicos y jóvenes, sin que la falta de recursos los deje afuera. Durante su presentación ante las autoridades mexicanas, remarcó que pretende desarrollar esa formación "sin que las condiciones económicas sean un impedimento".

Daira impulsa Fénix para acercar la ciencia y la formación de astronautas análogos a otros chicos. (Foto: Gobierno de México).

Las misiones análogas se realizan en la Tierra, en ambientes naturales o instalaciones que reproducen algunas condiciones de la exploración espacial. Permiten ensayar procedimientos, probar equipos y estudiar cómo trabajan las tripulaciones antes de una misión.

Daira contó que, como parte de su preparación, ascendió al Nevado de Toluca en México con condiciones extremas. También figura como coautora de un estudio sobre la identificación de perfiles para tripulaciones de misiones análogas, publicado en la revista Hitos de Ciencias Económico Administrativas.

Entre los lugares donde compartió sus trabajos se encuentran el Castillo de Chapultepec, Universum y la Agencia Espacial Mexicana. Su objetivo es continuar formándose en astrobiología y sumar a otros estudiantes a las actividades de investigación y divulgación de Fénix.