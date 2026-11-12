Tiroteo en Washington cerca de la Casa Blanca: el atacante se suicidó tras permanecer atrincherado.

El ataque ocurrió esta mañana. Las autoridades acordonaron la zona y se registraron varios heridos.

Cuatro personas resultaron heridas durante un tiroteo este jueves por la mañana en la ciudad de Washington . El tirador murió tras una hora de negociaciones con la policía y permanecer atrincherado en un departamento que fue rodeado por las fuerzas de seguridad.

El tiroteo se reportó en Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca . La policía de la capital emitió una alerta por un tirador activo y solicitó a los ciudadanos que eviten circular por la zona, incluso la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) -una agencia federal- informó que había enviado agentes al lugar para prestar asistencia.

El hombre estuvo atrincherado en un departamento de la misma calle, revelaron a The Washington Post. A su vez, dos testigos indicaron a CNN que los disparos se produjeron dentro del gimnasio VIDA Fitness.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, expresó su pesar por lo ocurrido y condenó el episodio. "Estamos consternados. Esta mañana, una persona ha perdido la vida en nuestra ciudad a causa de un acto de violencia armada sin sentido", manifestó.

Los residentes de la zona recibieron una alerta en los teléfonos en la que advertían a los residentes que "entren en el edificio más cercano, se mantengan alejados de las ventanas y permanezcan en el interior hasta nuevo aviso".

Ryan Dubicki, un vecino que se encontraba en su apartamento cercano alrededor de las 8 de la mañana, relató que escuchó unos cinco disparos."Estaban muy dispersos, así que pensé que eran obras", relató. Poco después, miró a su alrededor y "encontró policías por todas partes".

El tirador murió tras negociaciones con la policía

La policía describió al sospechoso como un hombre blanco, de contextura gruesa y posiblemente vestido con una camisa gris, tal como informó 7News.

"Hace apenas unos instantes, mientras mantenían comunicación con dicho individuo, los agentes escucharon un disparo. En respuesta, forzaron la entrada al apartamento. Al ingresar, encontraron al sospechoso con una herida de bala", declaró Jeff Carroll, jefe interino de la policía.

"Las cuatro víctimas sobrevivieron. Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras tres, al parecer, no corren peligro de muerte", revelaron las autoridades en zona de prensa.

Antecedentes en la zona

Logan Circle ya había sido escenario de hechos violentos en el pasado reciente. En agosto de 2025, un exfuncionario del gobierno de Donald Trump fue atacado en un intento de robo de auto por un grupo de adolescentes en la misma zona.

Días después, el presidente norteamericano dispuso el envío de cientos de miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, una medida que sigue vigente hasta hoy.

Se derrumbó un edificio en Brooklyn: hay cinco muertos y buscan sobrevivientes

Al menos cinco personas murieron y otras 19 sufrieron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn, Nueva York. El hecho ocurrió el miércoles 11 de noviembre por la tarde y generó un importante operativo de emergencia en el lugar.

Luego del colapso, bomberos, policías y equipos de rescate se desplegaron en la zona para remover los restos de la construcción y asistir a las víctimas. Las tareas se extendieron durante varias horas ante la posibilidad de encontrar personas atrapadas.

Según las primeras informaciones, la estructura cayó sobre una excavación de una obra lindera. Decenas de rescatistas continuaban trabajando entre los escombros para descartar la presencia de sobrevivientes.