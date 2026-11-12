Tras 33 años al frente de la gigante tecnológica, el CEO dejó su cargo salpicado por una investigación internacional. La acción cae 10%.

Terremoto en Nvidia: renunció el fundador Jensen Huang por un escándalo de espionaje y contrabando de chips

Jensen Huang , cofundador y CEO de Nvidia durante 33 años, presentó su renuncia este jueves en medio de un escándalo que mezcla una relación extramatrimonial con una presunta agente de inteligencia china y acusaciones de haber facilitado el contrabando de chips avanzados hacia China en violación de las restricciones de exportación vigentes en Estados Unidos.

La directora financiera, Colette Kress , asumió como CEO interina. El directorio no anunció un sucesor permanente y deberá definir el proceso y el plazo para la búsqueda. El primer gran test de Kress será el 17 de noviembre, cuando Nvidia presente sus resultados trimestrales.

En tanto, la acción de Nvidia cayó un 10% tras el anuncio, en una empresa valuada cerca de los USD 4 billones. Mientras que las acciones de las competidoras AMD y Broadcom subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado.

La relación con la presunta espía y la investigación interna

El escándalo estalló días antes de la renuncia, cuando The New York Times reveló la relación de Huang con Alice Huang, una ciudadana china identificada por funcionarios estadounidenses como presunta agente de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado de Beijing.

Alice Huang era ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que compraba procesadores a Nvidia.

Jensen Huang reconoció la infidelidad en una comunicación interna a los empleados de la compañía, en la que pidió disculpas. Nvidia, por su parte, abrió una investigación independiente supervisada por directores externos y abogados, para determinar si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. La empresa aclaró que "no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o sus secretos comerciales hayan sido comprometidos".

Un documento clasificado elaborado bajo la órbita del secretario de Estado Marco Rubio señalaba que Huang habría estado siendo investigado por supuestamente haber facilitado el contrabando de chips avanzados de Nvidia hacia China, pese a las restricciones de exportación. El presidente Donald Trump fue informado de la situación, aunque no quedó claro por qué su gobierno no actuó de inmediato.

La caída en bolsa no fue solo la reacción al escándalo personal: Nvidia enfrenta desde hace meses un entorno regulatorio complejo en torno a la exportación de sus chips más avanzados, en un contexto de creciente tensión tecnológica entre Estados Unidos y China.

El video prohibido del CEO de Nvidia con una espía china que sacudió Wall Street

Días atrás se había conocido un video que muestra al director ejecutivo de Nvidia, junto a la empresaria china Alice Huang, también identificada como Huang Le. Las imágenes, grabadas durante una cena en Taiwán en mayo de 2025, cobraron relevancia tras la publicación y los vínculos que expuso el diario norteamericano.

Según indicaron, Alice obtenía información para Beijing mientras mantenía una relación con el jefe de la compañía de chips. El medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados. "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", sostuvo en el documento.

En el video registrado por la prensa se puede ver a Alice Huang vestida de rosa, conversa con otros asistentes cerca de Jensen Huang. En otra toma, el ejecutivo de Nvidia la rodea con un brazo y ella le da un beso en la mejilla derecha.

La cena del CEO y la espía tuvo lugar en Taipéi en una semana en la que el director ejecutivo era una de las figuras más seguidas de Computex, la feria que concentra a fabricantes de semiconductores y empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Según reveló Financial Times, la mujer buscó financiación para un centro de datos en el Sudeste Asiático. Durante esas gestiones, afirmó que podía conseguir procesadores gráficos de la compañía estadounidense y mencionó una relación comercial con Alibaba.

El video desató por entonces una locura y tuvo repercusiones en el mercado.