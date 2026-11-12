La emoción del Papa León XIV en su regreso a Perú: cómo será su visita por el país

León XIV volvió al país donde vivió alrededor de 20 años. Visiblemente emocionado, fue recibido por millones de personas en las calles de Lima.

Tras su paso por la Argentina, el Papa León XIV partió hacia Perú este miércoles por la tarde, la última parada de su gira por Latinoamérica. Alrededor de tres millones de personas se reunieron en las calles de Lima para saludarlo y darle la bienvenida con carteles que indican "de vuelta a casa Papa León XIV".

Durante su visita al país andino, el Sumo Pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. La parada en Chiclayo es de las más esperadas, ya que fue el obispo de la ciudad entre 2015 y 2023, momento en que también obtuvo la ciudadanía peruana.

En su primer día en Perú, el Papa se reunió con la presidenta Keiko Fujimor i en el Palacio de Gobierno y participó de un encuentro con autoridades y diplomáticos en el Gran Teatro Nacional. En su recorrido por Lima estuvo acompañado por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y su secretario personal chiclayano, Edgar Iván Rimaicuna.

"Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal”, dijo ante las autoridades y el cuerpo diplomático. "Por eso puedo decirles, con profunda grtitud, que regreso también a mi patria", agregó.

Durante su primer mensaje al pueblo peruano, recordó el vínculo que construyó con el país y pidió a los dirigentes trabajar por el bien común, escuchar las necesidades de la población y promover el diálogo.

También hizo hincapié en la importancia de cuidar el medio ambiente, utilizar la tecnología y la inteligencia artificial de manera responsable y fortalecer la cooperación entre países.

"No tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy a mi casa", expresó en su llegada a la Nunciatura Apostólica, donde se quedará estos días en Perú.

La emoción de León XIV al cantar el himno de Perú

Cuando se encontró en el Palacio de Gobierno, León XIV se mostró visiblemente emocionado al cantal el himno nacional de Perú.

El momento quedó registrado por la transmisión oficial, en donde se lo pudo ver con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovido.

La imagen del papa durante el himno se convirtió en uno de los momentos más compartidos en su primer día de visita. Los mensajes publicados por usuarios en redes sociales evocaron la cercanía que mantiene con la población peruana.

Rompió el protocolo y saludó al coro de niños y adultos con discapacidad

Tras cantar el himno, el Santo Padre se salió del recorrido previsto para acercarse al coro del CONADIS que lo esperaban con enorme ilusión.

Los saludó personalmente, compartió abrazos y bendiciones, y también se detuvo a escuchar al coro infantil que le daba la bienvenida.

La agenda del Papa León XIV en Perú

El sumo pontífice tiene previsto a las 9.30 (hora de Perú, 11.30 de Argentina), un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, donde dará otro discurso.

A las 10:20 se realizará la celebración de la hora media con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Allí oficiará su primera homilía.

Posteriormente, a las 11:30 se producirá el "Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano" en la plaza ubicada frente a la Catedral.

Por la tarde, a las 18:00, el Papa encabezará la Vigilia de oración con los jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, donde pronunciará otro discurso del Papa.

La segunda jornada de la visita del sumo pontífice cerrará a las 20:00 con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.